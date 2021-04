Il rapper milanese ha pubblicato delle stories su Instagram che hanno divertito i suoi fans, un po’ meno Leone che a quanto pare non era d’accordo con il papà.

Fedez intrattiene sempre il suo pubblico con delle divertenti stories su Instagram dove il protagonista è suo figlio Leone. Il primogenito dei Ferragnez, ora che ha 3 anni, è molto comunicativo e papà Fedez si diverte a giocare con lui e interagire insieme.

Nonostante padre e figlio siano molto complici capita spesso che i due non si capiscano al volo: sicuramente Leo nonostante sia un bambino molto dolce ed educato ha un bel caratterino e tiene molto attivi i suoi genitori che non possono perdere un colpo.

Nelle ultime IG Stories pubblicate da Fedez, il rapper ha cercato di spiegare a suo figlio un concetto che forse non era molto chiaro a Leone. Il bambino è appassionato come il papà dei Marvel e spesso divertono le battute che si scambia con il padre dato che Leo preferisce Spiderman mentre Fedez, Batman.

La simpatica discussione tra Fedez e Leone

Stavolta però la discussione è sorta quando Fedez ha cercato di spiegare al figlio il concetto di futuro e l’ha fatto usando come protagonista il supereroe preferito di Leone ossia Spiderman o come lo chiama lui ‘Fiaderman‘.

Evidentemente però Leone non ha capito cosa volesse spiegargli suo padre e si è arrabbiato perché non era d’accordo con ciò che gli stava dicendo, tanto da mettergli il muso e dandogli le spalle, con un musetto che ha divertito e intenerito tutti i followers del rapper.

“Ultimamente non ne azzecco una!”, ha ammesso Fedez. Attendiamo le prossime Stories per vedere come andrà a finire.