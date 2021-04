Flavio Montrucchio. Avete mai visto la sua casa? Le immagini – FOTO

Flavio Montrucchio è il popolare e talentuoso presentatore di Primo Appuntamento su Real Time. Avete mai visto la sua casa? E’ bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio)

Flavio Montrucchio sta godendo di un periodo di splendore dovuto al successo del programma di cui è al timone, Primo Appuntamento. La trasmissione in onda su Real Time ogni martedì si pone lo scopo di andare in soccorso dei cuori solitari. Single impenitenti alla ricerca dell’anima gemella s’incontreranno in un ristorante per un meeting al buio al termine del quale decideranno di proseguire o meno la loro relazione appena sbocciata.

Il dating show sta ottenendo ottimi risultati in termini di share, nonostante la concorrenza delle trasmissioni concorrenti.

Flavio Montrucchio ha più volte manifestato pubblicamente la sua soddisfazione. Il presentatore, diventato noto grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello, ha un rapporto sempre vivo con i suoi fan grazie ai canali social in cui pubblica spesso stralci della sua quotidianità.

Capita di poter sbriciare anche immagini della sua casa, l’avete mai vista?

LEGGI ANCHE -> Uno Mattina, la rivelazione bomba sulla Famiglia Reale: “Questa cosa è davvero difficile”

La casa di Flavio Montrucchio: diamo un’occhiata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @emilynews.ita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Amici 2021, Stefano De Martino ai ferri corti con la Celentano: che umiliazione

Il presentatore di Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio, non ha mai mostrato esplicitamente la sua casa. Tuttavia, è possibile coglierne degli stralci attraverso le fotografie e i video che pubblica sui social e su Instagram Stories.

Ciò che è certo è che la divide con dei fantastici “coinquilini”. Stiamo parlando della moglie, la conduttrice e show girl Alessia Mancini, con la quale è sposato da tantissimo tempo, dall’ 11 ottobre 2003, e dei loro due figli: Mya, nata nell’aprile del 2008, e il piccolo Orlando, che proprio oggi, 8 aprile 2021, compie 6 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio)

S’intravedono stanze grandi, finestre ampie per far entrare una gran quantità di luce, un arredamento sobrio ed elegante. Una cosa è sicura: la presenza di un giardino a cui lo stesso Flavio dedica attenzione e cura. I prodotti che ne derivano sono stati spessi mostrati con orgoglio sul web.