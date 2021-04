Francesco Renga, il VIDEO con l’amore della sua vita: bellissimi

Francesco Renga su Instagram in una chiave diversa, il video con l’amore della sua vita è tenerissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Francesco Renga, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, pubblica sul proprio profilo Instagram un video esilarante che non è passato inosservato. Non è da solo, ma è immortalato in dolce compagnia; si tratta di Jolanda, la figlia nata dal matrimonio con Ambra Angiolini. Insieme padre e figlia sono uno spettacolo, anche se in quest’ultimo video – sopra riportato – la vivacità di Jolanda mette a dura prova il padre.

La giovane infatti coinvolge il cantante in un una prova di magia che finisce male…o meglio butta l’acqua in viso a suo padre inaspettatamente. Un gioco che non ha lasciato indifferente il social che ha apprezzato questo momento goliardico della coppia.

“Ti ha comunque graziato… il gioco continuava con la rottura dell’uovo in testa …

È stata fin troppo brava !! Che bei sorrisoni ☺️” scrivono sul web con gran stupore per il cantante, ignaro forse di quello che sarebbe potuto accadere.

LEGGI ANCHE->Denise Pipitone, colpo di scena: le scuse in diretta del presentatore russo

Negli ultimi giorni, il cantante è molto presente sui social, come mai? tutti si chiederebbero. C’è un motivo di fondo che lo esplicita lo stesso nella giornata di ieri: “Jolanda mi aiuta a “svecchiare” un po’ questo profilo…” Questo spiega perché ogni giorno un nuovo video che vede il Renga impegnato tra giochi e momenti esilaranti, dedicati ai fans che sono colpiti da quello che vedono, come Renga versione giocoliere con un’arancia…

Che sia un ottimo cantante ormai è noto, ma questa verve autoironica certamente è molto gradita sul web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Sempre presente nel campo musicale, la sua Quando trovo Te, classificatosi al 22esimo posto al Festival della Canzone italiana, è tra i brani più passati in radio.