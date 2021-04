La sorprendente ripresa del cantante Gianni Morandi a suon di vino lascia senza fiato i suoi più fedeli fan. Ecco lo scatto della felicità.

L’amatissimo cantante settantaseienne nativo di Monghidoro, Gianni Morandi, in seguito all’infortunio con il fuoco del mese scorso, e che ha causato sul suo corpo delle gravi ustioni, ferendo in maniera particolare le sue mani, pare sia sulla strada giusta per la guarigione. A confermarlo è stato lui stesso poco fa, finalmente di ritorno dal “Centro Grandi Ustionati” dell’ospedale Bufalini. Un dettaglio tinto di rosso toglie il fato ai suoi ammiratori in questi primi giorni di Aprile. Scopriamo adesso di cosa si tratta.

Gianni Morandi, il grande ritorno a casa e l’atteso brindisi mozzafiato

Risale soltanto ad un’ora fa l’ultimo contenuto pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram. Sempre attivo per informare i suoi fan, Gianni anche stavolta tiene molto ad aggiornarli sulle sue condizioni di salute quanto sul suo stato emotivo. E da quel che mostra sembrerebbe essere tornato, quasi, in piena forma. Nonostante ancora le bende sovrapposte sulle ferite causate dalle ustioni, Gianni appare sorridente e pieno di energie.

“Non bevevo un bicchiere di vino da un mese…“, scrive autentico e spontaneo nella didascalia allo scatto. Il quale dopo soli pochi minuti diventa virale e al momento ha raggiunto un totale di ben oltre 55mila apprezzamenti. Un ritorno a casa nella sua Bologna degno di nota e che non poteva non essere accompagnato da un gustoso brindisi.

Un calice di vino rosso nella mano del cuore portato in alto per brindare, ed un accompagnamento di parole d’incoraggiamento che non hanno mai smesso di giungere sul suo profilo. “Grande Gianni!“, lo sostengono in molti riempiendo i vari pensieri con una vasta manciata di cuori ed applausi per il suo rientro in città. Ed ancora: “Che gioia vedere che sei tornato a casa! 😍 ti auguriamo una rapida guarigione👏“.