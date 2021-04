Ospite della prima puntata del talk show “Il Punto Z”, Giulia Salemi si è ritrovata per la prima volta dopo la fine del Grande Fratello Vip faccia a faccia con Tommaso Zorzi. Ecco cosa è accaduto

Tommaso Zorzi ha debuttato con il talk show “Il Punto Z” sulla piattaforma digitale Mediaset Play intrattenendo il pubblico con giochi e interviste. Tra gli ospiti della prima puntata Mara Venier e Maurizio Costanzo, in collegamento, mentre in studio era presente Giulia Salemi. Un invito che ha fatto molto parlare, soprattutto in seguito a quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip proprio con il conduttore. Tra i due esisteva un rapporto amichevole nato diversi anni fa ma i disguidi e le discussioni avute nel reality sembravano aver rotto definitamente questo legame. L’intervista avvenuta a “Il Punto Z” ha chiarito le idee al pubblico, rimasto sorpreso per le parole che i due colleghi si sono scambiati.

Pace fatta tra Zorzi e Salemi? Cos’è accaduto a Il Punto Z

Il padrone di casa non ha voluto girarci intorno e una volta presentata la sua ospite ha subito affrontato la questione più spinosa, ovvero quella legata al loro rapporto. Poche parole per sottolineare come, nonostante quanto successo, la volontà di Tommaso è quella di chiarire in privato e tornare a scrivere un nuovo capitolo della loro amicizia. “Il modo giusto per parlare è tramite una telefonata, io e te, senza telecamere. Te la farò io perché sono maturato“, scherza Zorzi strappando un sorriso alla sua ospite. La stessa Giulia conferma la medesima volontà e afferma di essere rimasta colpita dell’invito a “Il Punto Z“, che ha accettato con felicità.

L’intervista è continuata e i due si sono concentrati sulle dinamiche dell’Isola dei Famosi e sulla partecipazione della madre dell’influencer, Fariba Tehrani, così come sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli che sembra procedere a gonfie vele. Dopo aver parlato dei progetti lavorativi della giovane che partirà a breve con “Salotto Salemi“, sempre su Mediaset Play, e aver ritrovato una certa alchimia davanti allo schermo, Tommaso ha salutato la sua ospite.

Prima della messa in onda il presentatore chiede ai suoi ospiti di scrivere un pensiero rivolto alla sua persona, messaggio che leggerà al termine della trasmissione senza conoscere il contenuto della busta. Rimasto solo in studio Tommaso si è ritrovato a leggere le parole che Giulia ha deciso di dedicargli e che riprendevano la descrizione di una foto dei due che proprio Zorzi pubblicò lo scorso anno su Instagram. La dedica terminava con “Ti voglio bene, Tommaso“, al quale l’influencer ha semplicemente aggiunto: “Ti voglio bene anche io, Giulia“.

“Bene” -ha esclamato al termine della lettura- “come farmi sentire una persona di mer*a“. Ora quello che accadrà al loro rapporto succederà a telecamere spente, ma se c’è una cosa che traspare da quest’intervista è la volontà di entrambi di mettere una pietra sopra al passato.