Gratta e vinci da 500 mila euro, la reazione del vincitore è sconvolgente

Una persona vince 500 mila euro al Gratta e vinci ma è la sua reazione a lasciare tutti senza parole, ecco cosa ha combinato dopo

A chi non è mai capitato di avere tra le mani un Gratta e vinci? Da anni ormai sono il passa tempo di molti, ma sono pochi coloro che hanno vinto una cifra alta. E’ successo al signore della storia che vi stiamo per raccontare, ma la sua reazione ha lasciato i passanti e il venditore senza parole e sicuramente meraviglierà anche voi. Ecco cosa è accaduto nel bar di Casletto di Rogeno.

Gratta e vinci: chi e come ha vinto 500 mila euro?

Questa è la storia di un signore, di cui per motivi di Privacy non conosciamo il nome, che abitualmente frequenta il bar in cui ha comprato il Gratta e vinci. L’uomo ha preso il biglietto ma a causa delle norme anti-covid non ha potuto sostare all’interno del locale e quindi si è visto costretto a grattare fuori. Un colpo di fortuna? Proprio così perché quel ticket era vincente e la cifra si aggirava intorno ai 500 mila euro. Ma cosa ha fatto il vincitore una volta scoperto l’evento? Con nonchalance e indifferenza è rientrato, si è avvicinato al proprietario ed ha esclamato: “Credo di aver vinto un bel po'”. Nessuna emozione, almeno in quel momento, e poco dopo ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Giorno affermando di volere aiutare la propria famiglia. Per il locale a Casletto di Rogeno questa giornata sarà indimenticabile visto che l’evento gli ha fatto acquisire molta notorietà.

Non è la prima volta che lì da quelle parti qualcuno vince. Qualche tempo fa, sempre in provincia di Lecco, a Beverate di Brivio un giocatore con un gratta e vinci di appena due euro ha vinto un jackpot di ben 100 mila euro. Inoltre il 20 Dicembre 2020 un’altra persona ha vinto 47 mila e 935 euro al Superenalotto.