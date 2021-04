Hoara Borselli ha pubblicato un nuovo scatto sui social dove ha annunciato a tutti il suo ritorno dopo che le era stato chiuso il profilo. Gli utenti le fanno il benvenuto con complimenti e attestati di stima. Date un’occhiata anche voi al post!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

Hoara Borselli ha pubblicato un nuovo scatto dove ha annunciato il suo ritorno sui social. Un ritorno pieno di grinta dove la showgirl vuole ripartire più decisa di prima.

Il post ritrae proprio l’immagine del profilo ufficiale di Hoara Borselli che è stata accolta ben volentieri dai suoi follower: “Brava mai arrendersi👏👏👏, Sono contento che Hoara è tornata su Facebook e ai tutto il mio supporto ❤️❤️❤️🌹🔝”, “Assurdo, ti hanno cancellato il profilo. Ormai un mondo senza libertà di parola ed espressione☹”, “Purtroppo Hoara certe persone che si ritengono democratiche per avere voce vogliono sopprimere quella degli altri che non hanno le loro stesse idee, dai hai tutto il nostro sostegno ! Brava 🦋💪💪💪”, “Grande Hoara…ripartiamo…come non avessimo interrotto MAI❤️❤️”, “Ti ho chiesto l amicizia… Mi piacerebbe seguirti anche su fb..ti ammiro per la tua sincerità…sei una di noi!! Continua a scrivere e dire ciò che pensi… Io sono con te❤️”, questi alcuni dei commenti degli utenti dopo aver saputo che il profilo Facebook della showgirl è stato chiuso definitivamente.

LEGGI ANCHE –>Hoara Borselli in primo piano appare magnifica, un viso d’angelo-FOTO

Hoara Borselli: la sua carriera e la relazione con Walter Zenga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)



La Borselli del resto è abituata a cavarsela da sola. Ha cominciato a lavorare come modella da molto giovane. Nel 1992, poi, ha partecipato a Miss estate Festivalbar su Italia Uno. Nel 1993 ha addirittura vinto il concorso di bellezza Fotomodella dell’anno.

Successivamente, ha iniziato a lavorare come autrice e conduttrice. Ma non solo. L’abbiamo vista anche al cinema con Per favore, strozzate la cicogna. Dopo aver partecipato nel ruolo di letterata nel programma Il gatto e la volpe di Paolo Bonolis, la Borselli nel 2000 ha interpretato Daniela Molinari nella soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole.

Dal 2019, l’abbiamo vista in diversi programmi tv nel ruolo di opinionista (Quarta Repubblica, Mattino Cinque, Non è l’Arena, ecc.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

La Borselli è nota anche per aver avuto una relazione di tre anni con l’ex portiere della nazionale Walter Zenga.