I Soliti Ignoti. In gara Lillo: la super prova di Posaman di LOL – Chi ride è fuori

I Soliti Ignoti. Ospite di Amadeus è stato un super concorrente: il comico Lillo del duo Lillo e Greg. Com’è andata la sua prova su Rai Uno?

Su Amazon Prime Video sta andando in onda LOL – Chi ride è fuori. E’ un programma diventato già iconico, una fornace di gag e meme, diffusi viralmente sui social network. Il format è molto semplice e spassoso nella sua originalità: un cast composto da 10 comici sarà rinchiuso in una stanza per 6 ore durante le quali avranno una doppia difficoltà, quella di far ridere gli altri concorrenti ma, allo stesso tempo, non cadere nel tranello e trattenersi dal fare il minimo accenno di un sorriso. Pena l’eliminazione.

Tra i concorrenti ancora in gara c’è Lillo (al secolo Pasquale Petrolo) a cui è stato difficilissimo resistere. Durante la competizione ha sorpreso i compagni di gara con l’interpretazione di un super eroe buffissimo dal nome di Posaman. I suoi poteri consistono nel riuscire a fare per l’appunto pose esilaranti quando viene chiamato in causa.

Le immagini di Lillo nel suo costumino argentato e il mantello nero hanno invaso le bacheche dei social. Ieri però è stato protagonista di un programma storico delle reti Rai: I Soliti Ignoti. Come è stata la sua prova?

Lillo a I Soliti Ignoti. Com’è stata la prova di Posaman?

Ospite della versione vip del popolare programma I Soliti Ignoti è stato l’attore comico Lillo. La sua prova ha sorpreso il presentatore Amadeus. Il Posaman di Lol – Chi ride è fuori è riuscito infatti ad arrivare alle fasi finali con 152mila euro, indovinando quasi tutti gli abbinamenti con le identità proposte durante la trasmissione.

Tuttavia, proprio all’ultimo step, il più difficile, c’è stata una battuta d’arresto. L’ultima prova consiste, infatti, nell’abbinare un ignoto extra con una delle identità precedenti, alla quale è legato da rapporti di parentela. Alessia, la persona che si è presentata di fronte a lui, è la sorella di uno dei partecipanti. Lillo, purtroppo, l’ha associata alla persona sbagliata e va in fumo la possibilità di mettere da parte un gruzzolo che sarebbe stato devoluto a scopi benefici.

Anche da casa arriva il sostegno per lui: “Era troppo difficile, si somigliavano tutti”, “Sembravano tre fratelli”.