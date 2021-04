Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile: Gabriella trova conforto in Salvatore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile: sia Gabriella che Salvatore sono nei guai. I due trovano conforto l’uno nell’altra.

Salvatore e Gabriella sono nei guai: la stilista ha tra le mani una lettera che potrebbe incastrare Guarnieri e ridare speranza a suo marito Cosimo, ma dopo l’improvvisa scomparsa di Delfina Bergamini non ha ancora trovato il coraggio di consegnargliela; il barista ha prestato dei soldi al padre Giuseppe e adesso la Caffetteria ne risente economicamente. Vittorio, invece, è costretto a letto in pessime condizioni. Il direttore del Paradiso ha scoperto del bacio tra Dante e sua moglie Marta e nel tentativo di raggiungere quest’ultima a Parigi è rimasto coinvolto in un butto incidente. Nemmeno le parole di Umberto ed Adelaide riescono a scalfire il suo pessimo umore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile: una lettera da Luciano

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella e Salvatore troveranno conforto l’uno nell’altra. Nel rivelarsi i reciproci problemi, i due ex fidanzati ripenseranno con nostalgia al tempo trascorso insieme. Marcello, invece, sarà inconsolabile: il ragazzo rischia di tornare in prigione per via delle confessioni del Mantovano e non riesce a vedere alcune via d’uscita da questa brutta situazione. Intanto al Paradiso proseguono i preparativi per la gara ciclistica. In mezzo all’euforia generale, nessuno si accorge che dei capi della collezione di Gabriella cominciano a sparire.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Vittorio non vorrà parlare con nessuno. L’uomo non prenderà bene le continue intromissioni di Adelaide, che manderà addirittura un medico a controllare la sua salute. Solo una lettera inviatagli da Luciano gli darà a Vittorio un po’ di speranza.