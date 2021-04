Incinta ex volto di Temptation Island: nel programma tradì il fidanzato

Incinta un ex volto di Temptation Island 5, che proprio durante la trasmissione aveva tradito il fidanzato: avete capito di chi stiamo parlando?

Nel corso delle numerose edizioni di Temptation Island, i telespettatori hanno assistito alle dinamiche più disparate. Moltissimi fidanzati, che prima di trascorrere 21 giorni separati apparivano affiatatissimi, ad oggi hanno ricominciato una nuova vita l’uno lontano dall’altra. Non sono mancate le delusioni, i litigi e, ancor meno, i tradimenti avvenuti proprio in diretta televisiva.

A distanza di anni, molti personaggi che hanno raggiunto la notorietà grazie al programma si sono rifatti una vita. Solo qualche settimana fa, una delle protagoniste più chiacchierate di Temptation Island ha annunciato di essere incinta: all’interno della trasmissione, aveva addirittura tradito il fidanzato. Avete capito di chi stiamo parlando?

Temptation Island, incinta un volto storico del programma

Circa due mesi fa, l’influencer Martina Sebastiani annunciava ai fan di essere in attesa del suo primo figlio dal compagno. Il pubblico la ricorda per aver partecipato a “Temptation Island 2018”, programma di punta di Mediaset, attualmente in produzione. La concorrente, all’epoca, era fidanzata con Gianpaolo Quarta, l’uomo con cui sognava una convivenza e il matrimonio.

L’esperienza a Temptation aveva tuttavia fatto comprendere ai due fidanzati di essere estremamente distanti l’uno dall’altra. La Sebastiani, peraltro, arrivò a baciare uno dei tentatori del suo villaggio: stiamo parlando di Andrea Dal Corso, attuale fidanzato di Teresa Langella. Il tentatore, che fece perdere la testa a Martina, la frequentò per un breve periodo: anche fra loro, tuttavia, la relazione non andò a buon fine.

A distanza di quasi tre anni, la Sebastiani è felice accanto al suo nuovo compagno, e sembra aver dimenticato del tutto la passata esperienza televisiva. Come annunciato dall’influencer, i due stanno aspettando una bambina, che chiameranno “Vittoria”.