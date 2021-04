Uno dei naufraghi del reality show ‘Isola dei Famosi’ ha deciso di continuare il percorso da solo: una scelta non appoggiata dai concorrenti.

Durate questa edizione del reality show ‘Isola dei Famosi‘ le stiamo vedendo di tutti i colori: l’ultimo avvenimento che ha mandato la tensione alle stelle tra i concorrenti è stata la decisione di isolarsi, presa dal naufrago Brando Giorgi.

La sua bizzarra scelta è stata dettata dall’esperienza su ‘Parasite Island‘, iniziata dopo l’eliminazione al televoto: la breve permanenza sull’isola insieme a Fariba Tehrani, madre dell’ex gieffina Giulia Salemi, e al noto cromatologo Ubaldo Lanzo sembra essergli piaciuta molto, soprattutto per la quiete dettata dalla solitudine.

Questi giorni lontano dagli altri lo hanno spinto, una volta tornato in gioco con i suoi compagni di avventura, a decidere di isolarsi per via di alcune dinamiche nel gruppo, che non riesce a comprendere.

Valentina Persia tuona contro Brando Giorgi: l’intero gruppo è furioso!

La reazione del resto dei naufraghi alla decisione dell’attore ed ex modello Brando Giorgi è stata piuttosto negativa e la portavoce di questo dissenso generale è stata la comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana Valentina Persia.

Per placare gli attacchi, il concorrente isolazionista ha risposto alle critiche che gli sono state mosse affermando che la sua voglia di proseguire il percorso lontano da alcune dinamiche indesiderate non comporta la sua totale assenza dal gruppo, in quanto non rinuncerà mai a dare il suo personale contributo alla squadra.

Tornerà ad esserci un clima di quiete e di pace nelle spiagge delle Honduras?