Isola Dei Famosi, Mediaset prende la decisione che non ti aspetti. I dettagli

Brutte notizie per i fan dell’Isola dei famosi. Mediaset ha deciso di rimandare la messa in onda della puntata. Ecco tutti i dettagli dietro alla scelta

Un fulmine a ciel sereno per tutti i fan dell’Isola dei Famosi. Come già si vociferava, Mediaset ha dovuto prendere una decisione drastica sulla messa in onda della nuova puntata. D’altronde lo aveva annunciato la stessa conduttrice del reality, Ilary Blasi, al termine della diretta.

Una scelta poi confermata anche dall’emittente di Cologno Monzese. Quindi stasera niente naufraghi e niente Honduras. Ma quando tornerà l’Isola? Quanto si dovrà aspettare? E soprattutto, qual è il motivo della cancellazione della puntata? Ecco le anticipazioni e i dettagli che abbiamo scoperto.

Isola Dei Famosi, la decisione drastica di Mediaset

La diretta prevista per stasera, giovedì 8 aprile dovrà aspettare cinque giorni: la programmazione dell’Isola tornerà col consueto appuntamento soltanto lunedì 12 aprile. Ma qual è la ragione dietro al rinvio? Per scoprirla dobbiamo varcare i confini nazionali. In Spagna staserà andrà in onda su Telecinco (canale di Mediaset) la prima puntata di Supervivientes, versione iberica del reality. Quindi niente Isola, per non sottrarre l’attenzione dal lancio dell’omonimo show spagnolo.

Fra i concorrenti spagnoli anche due vip nostrani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Dunque, le vicende dei naufraghi più famosi della tv italiana resteranno ignote ancora per qualche giorno. Ma lunedì 12 aprile, la puntata promette di fare scintille: ci sarà l’ingresso di due nuove concorrenti e scopriremo le sorti delle tre donne di Playa Esperanza, cioé Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile.

Nel palinsesto di Canale 5, per sostituire l’Isola dei Famosi, arriverà stasera in prima serata un grande classico della comicità italiana: il film campione d’incassi Cado dalle nubi, recitato e diretto da Checco Zalone.