Isola Dei Famosi, a sorpresa arriva un naufrago VIP, fan sconvolti

E’ fatta: un nuovo naufrago sta per sbarcare in Honduras. Un grande colpo per Mediaset che nessuno si aspettava. Manca solo l’ufficialità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

D’accordo con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha accettato di partire per l’Honduras e prendere parte all’Isola dei Famosi.

Dopo l’esperienza che ha avuto già in un reality show ossia il Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Cecilia, ora starebbe per partecipare al programma di Canale 5, condotto sempre da Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE —> Emma Marrone e la FOTO con il body stesa sul pavimento, sensuale e record di like

Ecco quando sbarcherà Ignazio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso attaccata: “Mi hai rovinato 8 mesi di vita, non hai un cuore!” VIDEO

Stiamo parlando del reality show più selvaggio della televisione italiana e quello di Ignazio Moser sarebbe un grande colpo per Ilary Blasi e tutta la produzione.

Dunque stando alle fonti mancherebbe la firma e Ignazio sbarcherà in Honduras e si contenderà con Gilles Rocca il primato di leader. Sicuramente darà filo da torcere al bel romano che attualmente non ha una concorrenza alla pari di un altro ‘Maschio alfa’ così come sono soliti chiamarlo gli opinionisti dallo studio.

Moser parte con un bel bagaglio di consigli e suggerimenti ricevuti dai suoi famigliari che già hanno partecipato al reality. Stiamo parlando della fidanzata Cecilia che fu una naufraga prima che entrasse nella casa del GF Vip, quando era ancora fidanzata con Francesco Monte, sua cognata Belen che fu la prima a prenderne parte quando lo conduceva Simona Ventura e suo cognato Jeremias Rodriguez che fu l’ultimo della famiglia a sbarcare in Honduras.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Non ci resta che attendere di vedere cosa riuscirà a fare il bel ciclista e se sopravvivrà alla fame e alla distanza dalla sua amata Cecilia.