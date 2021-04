Angelo Pintus è stato uno dei dieci comici che ha partecipato a “Lol, chi ride è fuori”, programma promosso da Amazon che ha visto alla regia di comando Fedez e Mara Maionchi. Scopriamo insieme chi è Pintus.

Angelo Pintus è stato un concorrente del cast di “Lol, chi ride è fuori”. E’ un cabarettista, imitatore e comico italiano. Nasce a Trieste nel 1975, ha origini sarde da parte del padre e franco-liguri da parte della madre.

Trascorre gran parte della sua adolescenza tra la Lingua, la Francia e Triste. Fin da piccolino mostra interesse per la comicità tant’è vero che parte giovanissimo per diventare un animatore di Valtur.

Della sua vita privata non si sa molto, quello che è noto è che durante una tappa del suo tour all’Arena di Verona ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Michela Sturaro, il tutto avveniva nell’anno 2016 e nel 2017 la coppia è convolata a nozze.

Pintus in un suo monologo, durante i suoi spettacoli, ha toccato il proprio io rivelando di non aver mai voluto figli, di non sentirsela di metterli al mondo.

Pintus un super comico su Lol, un successo il programma di Amazon Prime

Il comico ha una lunghissima carriera alle spalle, inizia negli anni 2000 formando il duo Angelo & Max con il comico Max Vitale. Nel 2001 la coppia è spesso ospite al Maurizio Costanzo Show e appare in diverse trasmissioni televisive.

Nel 2007 il duo vince il concorso Stasera mi butto, ma da quel momento Angelo inizia la sua carriera in solitaria. Partecipa come solista al programma Guida al campionato.

Dal 2009 al 2015 entra nel cast di Colorado, in cui propone la rubrica Sfighe (parodia di un programma sportivo) e inizia a farsi conoscere grazie alle imitazioni dei personaggi sportivi.

Dal 2013 ha iniziato a lavorare ad un nuovo progetto, 50 sfumature di Pintus che registra un record di sold out nei teatri di in tutta Italia.

Il programma condotto da Fedez e Mara Maionchi sarà disponibile solo con abbonamento ad Amazon Prime che permette l’accesso ad Amazon Video. Una buona occasione per registrarsi, abbonarsi e ridere di gusto con Lol.