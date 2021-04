Un cast favoloso quello di “Lol: Chi ride è Fuori”, uno show comico targato Amazon Prime condotto da Fedez e Mara Maionchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Un capocomico come Fedez non si era mai visto. Amazon Prime Video ha dato il là per la produzione di uno show comico mai visto prima, Lol: chi ride è fuori.

Una vera e propria sfida tra comici (veri) che si devono sforzare a non ridere per sei interminabili ore mentre gli altri comici cercano in tutti i modi di farli ridere.

I vincitori si aggiudicano un premio di 100 mila euro, che poi verranno devoluti in beneficenza. Le parole d’ordine dello show comico sono leggerezza e risate.

Per Fedez è stata la primissima esperienza, mai si sarebbe immaginato di essere conduttore in uno show comico. Il rapper italiano è stato affiancato alla mitica Mara Maionchi. I due professionisti hanno già lavorato insieme in X-Factor.

Lo show è diviso in episodi, sei in totale, ed a parteciparvi è un cast d’eccellenza. Veri comici, ovvero coloro che per passione hanno il compito di far ridere.

Uno show fuori dal comune che piace veramente a tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Il cast dello show comico è d’eccellenza. Comici che si sfidano fino all’ultima risata.

Nel cast di Lol: chi ride è fuori, troviamo Frank Matano e i ragazzi di The Jackal, Ciro e Fru. Ed ancora, Caterina Guzzanti, Elio, Katia Follesa, Michela Giraud, Luca Ravenna e Angelo Pintus.

Dei veri professionisti della risata che dovranno mettercela tutta per far ridere (e non ridere a loro volta) gli avversari così da vincere la sfida.

Nei sei episodi ci sarà il cartellino giallo di Fedez, un minimo accenno di risata sarà un ammonimento. Chi si becca più cartellini gialli è automaticamente eliminato dal gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Risate assicurate in un periodo delle nostre vite dove ridere sembra sempre di più un’utopia.