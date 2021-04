Chi è Elio il comico che ha conquistato il web con il programma Lol, chi ride è fuori? Curiosità e dettagli sul concorrente

Lol, chi ride è fuori ha riscosso molto successo. Il programma dalla risata facile e contagiosa ha centrato l’obiettivo degli autori ed ha portato allegria e spensieratezza nelle case degli italiani. E’ una trasmissione nuova e originale, in cui un gruppo di comici sono stati chiusi in una stanza e attraverso storie, aneddoti e battute hanno fatto divertire il pubblico a casa. Il vincolo del programma? Niente risate per i concorrenti, altrimenti fuori dal gioco.

LEGGI ANCHE>>>“Lol, chi ride è fuori”, chi è Lillo: biografia, moglie, figli del comico romano

Elio: chi è il concorrente del programma?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elio e le Storie Tese Official (@elioelst)

LEGGI ANCHE>>>“Lol – Chi ride è fuori”, Chi è Frank Matano: biografia, carriera, fidanzata del comico campano

Elio, il cantante del gruppo musicale Elio e le storie tese è uno dei concorrenti. Di origine milanese, classe 1961 è un compositore, flautista, doppiatore ed attore teatrale italiano. E’ lui il fondatore della band. Il suo vero nome è Stefano Belisari e da molti è conosciuto anche per essere stato uno dei giudici di X-factor per diversi anni. Ha lavorato anche a film come Capitan basilico, Rocco e le storie tese e tanto altro ancora. La sua particolarità sono le sopracciglia sempre folte, una caratteristica che lo contraddistingue da sempre. Non sappiamo molto riguardo alla sua vita privata visto che l’artista ha voluto mantenere da una parte la privacy per la sfera intima e dall’altra far emergere solo il suo lato professionale. Anche su Instagram non possiede un profilo personale ma usa quello del gruppo musicale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elio e le Storie Tese Official (@elioelst)

Elio è molto attivo nelle associazioni che difendono i diritti dei bambini e cerca sempre il modo di aiutare chi ne ha bisogno con campagne di beneficienza e eventi di solidarietà.