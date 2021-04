LOL- Chi ride è fuori, chi ha vinto lo show in onda su Prime Video (SPOILER)

Nelle ultime ore svelato il nome del vincitore della prima edizione dello show che sta spopolando su Prime Video.



Lol-Chi ride è fuori è, senza ombra di dubbio, uno degli show più visti del momento. Si tratta del primo comedy show di Amazon Prime Video, in onda dal 1° aprile.

Il gioco consente dà due possibilità ai concorrenti: una prima risata comporta un’ammonizione, mentre dopo la seconda c’è direttamente l’espulsione.

Per ora gli ammoniti sono i seguenti: Ciro dei The Jackal, Elio, Lillo Petrolo, Katia Follesa, Lillo Petrolo e Michela Giraud. Gli eliminati, invece, fino al quarto episodio mandato in onda, sono Angelo Pintus, Luca Ravenna e Fru dei The Jackal.

Il vincitore della prima edizione di LOL: sul web spoilerato il nome tanto atteso

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di chi è il vincitore della prima edizione di LOL- Chi ride è fuori. Sembra proprio che la vittoria se la sia aggiudicata Ciro Priello che ha battuto alla finale Katia Follesa.

. Gli eliminati (in ordine): Fru (The Jackal), Luca Ravenna, Angelo Pintus. Durante la proclamazione, l’attore ha ricevuto l’abbraccio di Frank Matano e Fru, i suoi amici, oltre che aver ricevuto il premio e un assegno di 100 mila euro da evolvere in beneficenza.

Il comico ha deciso di evolvere il premio ad Action Aid, l’organizzazione internazionale da sempre impegnata nella lotta contro la povertà. Non è la prima volta che i The Jackal collaborano con Action Aid. Già in passato, infatti, hanno collaborato a diverse campagne di sensibilizzazione.

Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che Ciro Priello è uno dei membri del gruppo comico The Jackal. Ciro da piccolo aveva la passione per la danza. Ha studiato come ballerino, per poi affinare le sue tecniche di recitazione.

Insieme ai The Jackal ha partecipato a diversi show come, ad esempio, “Tanto non uscivo lo stesso”, andato in onda agli inizi della prima ondata del coronavirus. Ma non solo. L’abbiamo visto anche al cinema con il film “Addio fottuti musi verdi”, primo film dei The Jackal, e “Gatta Cenerentola”. Molto presto vedremo anche la serie Generazione 56k su Netflix.

A questo punto, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi di Lol, disponibili da oggi 8 aprile in streaming.