“Lol – Chi ride è fuori”, Chi è Frank Matano: biografia, carriera, fidanzata del comico campano

Frank Matano è uno dei volti protagonisti di “Lol – Chi ride è fuori”. Tutto sul comico campano: biografia, carriera, fidanzata…

Nato a Santa Maria Capua Vetere da mamma americana e padre italiano, Frank Matano è uno dei comici protagonisti di “Lol – Chi ride è fuori“, format di successo distribuito da Amazon Prime. Il game show, condotto da Fedez e Mara Maionchi, si compone di sei puntate: le ultime due, nelle quali è stato proclamato il vincitore, sono state rilasciate proprio nella giornata di oggi.

Fin da subito, il giudice di “Italia’s Got Talent” ha attirato le simpatie del pubblico a casa, che ormai lo conosce nelle vesti di comico, attore e presentatore. Tuttavia, in pochi ricordano l’esordio della carriera di Frank Matano, che ha avuto inizio sul web. Il comico, oltre dieci anni fa, ha infatti inaugurato il canale YouTube “lamentecontorta“, tramite cui condivideva i suoi divertenti scherzi telefonici: il format, nato dal nulla, ottenne immediatamente grande successo.

“Lol – Chi ride è fuori”: biografia, carriera e fidanzata di Frank Matano

La trasmissione che segna l’esordio di Frank Matano in tv è “Le Iene“, a cui il comico partecipa nel ruolo di inviato. L’anno seguente è la volta di “Sky Scherzando?”, un programma interamente dedicato agli scherzi telefonici e condotto proprio da Matano. Nel 2013, il protagonista di “Lol” si cimenterà anche nella sua prima prova attoriale, all’interno del film “Fuga di cervelli“, diretto da Paolo Ruffini.

Altro enorme successo, per il presentatore, è la partecipazione nel ruolo di giudice a “Italia’s Got Talent”: Frank, che è entrato nel cast nel 2015, è tutt’ora uno dei volti di punta del talent, la cui ultima edizione si è conclusa lo scorso 24 marzo. Parallelamente, la carriera nel mondo del cinema contribuisce a consolidare il successo di Matano, che è uno dei comici maggiormente apprezzati del panorama televisivo italiano. Tra le recenti pellicole che lo vedono protagonista, “Sono tornato” (2018) e “Attenti al gorilla” (2019).

Frank è stato di recente scelto come partecipante del nuovo format “Lol – Chi ride è fuori“, condotto da Fedez e Mara Maionchi. Il programma ha permesso al comico di ritrovare quest’ultima, sua collega all’interno di “Italia’s Got Talent”. Il pubblico, che ha seguito con grande trasporto le sei puntate distribuite da Amazon Prime, non vede l’ora di ripetere l’esperienza.

Ai successi nell’ambito lavorativo si aggiungono quelli nella sfera privata. Matano è infatti felicissimo accanto alla sua Ylenia Azzurretti, regista di cortometraggi: le foto di coppia, che non mancano mai nei rispettivi profili, ottengono sempre il boom di likes.