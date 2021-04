Chi è Luca Ravenna il comico che ha conquistato il web con il programma Lol, chi ride è fuori? Curiosità e dettagli sul concorrente

Lol, chi ride è fuori ha riscosso molto successo. Il programma dalla risata facile e contagiosa ha centrato l’obiettivo degli autori ed ha portato allegria e spensieratezza nelle case degli italiani. E’ una trasmissione nuova e originale, in cui un gruppo di comici sono stati chiusi in una stanza e attraverso storie, aneddoti e battute hanno fatto divertire il pubblico a casa. Il vincolo del programma? Niente risate per i concorrenti, altrimenti fuori dal gioco.

Luca Ravenna: chi è il concorrente del programma?

Luca Ravenna è uno dei giocatori del programma in onda su Amazon prime. E’ un comico e autore televisivo di origine milanese nato nel 1987. Si è formato presso il Centro sperimentale di cinematografia a Roma e tra le prime esperienze collabora con il gruppo comico romano The Pills. La svolta nella sua carriera arriva però nel 2014 quando conosce Edoardo Ferrario che lo fa entrare nel settore delle esibizioni comiche di tipo stund-up. E’ anche uno degli autori di Quelli che il calcio e Che fuori tempo che fa. E’ un grande appassionato di tennis e cinema e nel corso di un’intervista ha dichiarato che il suo idolo è Eddie Izzard e il suo stile è quello anglosassone. Non si sa molto sulla sua vita privata quindi i più curiosi non potranno scoprire se è single o fidanzato.

E’ molto attivo sui social e su Instagram ha un seguito di sessanta mila follower, anche qui però non rivela molto sulla sua vita privata. Preferisce far rimanere la sua famiglia lontano dai riflettori.