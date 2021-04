“Lol – Chi ride è fuori”, Chi è Michela Giraud: biografia, carriera e fidanzato della comica romana

Michela Giraud è una delle nuove scoperte di “LOL – Chi ride è fuori”. Scopriamo qualcosa di più sulla biografia, carriera e fidanzato della comica romana

Uno dei volti meno noti della nuova trasmissione “LOL – Chi ride è fuori” è senza dubbio quello di Michela Giraud. Il pubblico, che ha avuto la possibilità di conoscere più approfonditamente i 10 comici partecipanti, ha sicuramente apprezzato la verve della comica romana, che ha conquistato tutti con la sua filosofia del “politicamente scorretto”.

Michela, nata a Roma nel 1987, ha conseguito il diploma di attrice presso il Teatro Azione, per poi perfezionarsi all’interno dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. L’esordio in tv è legato alla trasmissione “Colorado” (2015), in onda su Italia 1: il programma ha permesso alla Giraud di distinguersi all’interno del panorama della comicità italiana. A questa trasmissione hanno fatto seguito svariate esperienze di successo.

“Lol – Chi ride è fuori”: biografia e carriera di Michela Giraud

Tra il 2017 e il 2019, Michela Giraud si è affermata come membro del cast di “CCN – Comedy Central News”, late show incentrato sulla comicità e in onda sull’emittente televisiva Comedy Central. Il successo della giovane è stato tale da consentirle, nel 2020, di succedere a Saverio Raimondo come conduttrice del programma, che ha modificato il proprio nome in “CCN – Il Salotto con Michela Giraud“.

Michela ha inoltre collaborato con colleghi del settore all’interno dei rispettivi canali YouTube, tra cui “Educazione Cinica” e “Le Coliche”. La Giraud si è anche messa alla prova come attrice, partecipando alla pellicola commedia “I babysitter”, al fianco di Francesco Mandelli e Paolo Ruffini, e in “Permette? Alberto Sordi”, film biografico sul noto comico. La conduttrice, che ha vinto il Premio Satira per la stand-up comedy 2020, è uno dei volti protagonisti di “LOL – Chi ride è fuori“: il programma, condotto da Fedez e distribuito su Amazon Prime Video, si è rivelato un vero successo.

Nonostante i numerosissimi sketch in cui lamenta la mancanza di corteggiatori, in realtà, la comica è fidanzatissima ed estremamente appagata. Il suo compagno, Riccardo Cotumaccio, è un noto speaker radiofonico.