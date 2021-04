Malika Ayane e Cesare Cremonini, il retroscena legato alla loro separazione. I dettagli

Malika e Cesare hanno fatto coppia fino al 2010. Lui però le ha dedicato un tweet in vista dell’uscita del nuovo album “Malifesto”

La storia d’amore tra Malika Ayane e Cesare Cremonini aveva rallegrato moltissimi fan della coppia, amati cantanti della canzone italiana e tra i più seguiti sui social. Lei, classe 1987 e figlia di madre italiana e di padre marocchino, lui bolognese doc classe 1980 diventata volto noto nel 1999 quando esce il singolo che lo lancerà nel mondo musicale assieme al suo gruppo, i Lunapop, ovvero “50 Special”.

I due si conoscono nel 2009 quando decidono di unire le loro doti musicali per il duetto “Hello”. La loro storia dura poco più di un anno, sono giovani e talentuosi, lei ha da poco pubblicato il suo primo album facendosi riconoscere per una timbrica colorata e inconfondibile. Ma anche le favole a volte finiscono. Forse pochi sanno perché i due hanno deciso di rompere questa unione, esiste in realtà un motivo chiaro che ha scatenato la rottura. Scopriamo insieme il perché.

Malika e Cesare, il motivo della rottura nel 2010

Malika sembra aver davvero voltato pagina dopo la fine della storia con Cesare, nel 2011 prima si sposa a Las Vegas con il regista Federico Brugia per poi separarsi nel 2016, al momento invece sta insieme al manager Claudio Fratini con cui conduce una vita lontana dai riflettori della cronaca rosa. Cesare invece oggi è legato a Martina Margaret Maggiore, 24 anni, modella originaria di Riccione, con cui fa coppia da tre anni.

Cesare e Malika hanno però fatto sognare i fan e gli appassionati di musica con il loro connubio sentimentale e professionale. Come mai si sono lasciati? La storia d’amore tra Malika Ayane e Cesare Cremonini finì nel 2010, ma solo nel 2013 la cantante decise di confessare il motivo della rottura al settimanale Oggi. I loro caratteri non erano profondamente compatibili come credevano all’inizio: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire. Poi è finito tutto, meno la stima e l’amicizia”.

Lui poche settimane fa ha dedicato però un tweet all’ex fidanzata per farle gli auguri in vista del lancio del suo nuovo album “Malifesto”. Un gesto che testimonia però come tra i due continuino ad esistere profonda stima e rispetto condiviso.