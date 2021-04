Sveltati tutti i dettagli dell’abitazione da sogno della conduttrice Maria De Filippi situata nel cuore di Roma.

La celebre conduttrice Mediaset, Maria De Filippi, ed il marito, nonché noto autore televisivo, Maurizio Costanzo, sono spostati dal lontano 28 agosto del 1995. Stesso giorno di nascita del giornalista romano, dopo essersi conosciuti casualmente sul set di una trasmissione televisiva due anni prima, mentre Maria si trovava al suo fianco in qualità di assistente. A distanza di anni, nella trasmissione di “Che tempo che fa”, in onda su Rai Tre, i due personaggi sono stati ospitati ed hanno mostrato al pubblico a casa la loro sfarzosa abitazione situata nel cuore della Capitale.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo mostrano la loro casa da sogno romana

La scelta sulla zona di Roma prediletta dalla coppia di conduttori si è poggiata sul bellissimo quartiere residenziale dei Parioli, inaugurato negli anni ’60 e posto nelle immediate vicinanze di Villa Borghese e del Villaggio Olimpico. Che l’ambiente sia uno dei più ambiti dalla “Roma bene” non è di certo tutt’oggi un mistero, soprattutto per la sua propensione alla tranquillità acustica. Ma veniamo adesso alle caratteristiche della loro dimora.

Si tratterebbe di un vero mix di agiatezza ed eleganza. Sia per quel che riguarda la disposizione dell’arredamento che per i dettagli decorativi al suo interno. Come mostrato dalla trasmissione Rai, infatti, nel salone principale vi sarebbe un antico tavolo di legno, riservato probabilmente per le occasioni ufficiali. Alle sue spalle, nello stesso locale vi è un grande divano dalla tinta chiara, contornato da una serie di vasi in doratura con gradevoli piante al loro interno.

Ad aggiungersi alla raccolta di cimeli di famiglia appare una ricca collezione di dipinti volti ad abbellire il magistrale corridoio che guida i presenti verso le altre stanze della casa. Non dimenticando però di poggiare i piedi su un pregiato tappeto persiano.

Per concludere con un dettaglio molto interessante sulla vita di coppia dei due vip: pare che entrambi abbiano optato per ben due camere da letto. Nulla a che vedere con un’ipotetico squilibrio amoroso, ma per differenti orari notturni. Mentre Costanzo riuscirebbe a godere di sonni tranquilli, ed amando dunque il silenzio, Maria sarebbe più in difficoltà ed in cerca di attrattive. Come quella di guardare la tv fino a tardi.