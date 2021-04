Maria Grazia Cucinotta: il buongiorno dell’attrice è magico, bella – FOTO

Maria Grazia Cucinotta è tornata dalla Cina e adesso? L’attrice è’ pronta a scendere di nuovo in pista per altri progetti, uno in particolare

Dopo due mesi passati in Cina lontana dalla sua famiglia e dai suoi cari, Maria Grazia Cucinotta è tornata in Italia ed è già attiva per altri progetti. Uno in particolare le sta a cuore, come sappiamo è una delle ambasciatrici della campagna contro la SMA, la malattia rara che prende ai bambini. La donna più volte ha lanciato appelli e ha partecipato a trasmissioni televisive per rendere pubblico il disagio che c’è dietro a questo argomento e ancora oggi combatte insieme alle tante famiglie.

LEGGI ANCHE>>>Anastasia Kuzmina di Ballando: “Milly Carlucci mi ha fatto abbassare la cresta”

Maria Grazia Cucinotta: il buongiorno dell’attrice

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso, la foto vintage divide il pubblico: per i fan “troppi ritocchini” – FOTO

La battaglia finale è ancora lontana ma Maria Grazia Cucinotta, da vera guerriera, vuole arrivare fino in fondo. E’ lei stessa ad affermare “I CAN” e lo scrive sotto alla foto appena pubblicato per dare il buongiorno a tutti i suoi fan. Con questa frase si riferisce a tutte quelle persone che hanno paura di non farcela, a lavoro o in famiglia, per un motivo o per un altro. La donna vuole sottolineare il fatto che nonostante la classe di appartenenza, le diversità fisiche, siamo tutti uguali. E’ questo il suo buongiorno e con lei la giornata prende tutto un altro spirito. Giacca e maglietta bianca, sguardo ammiccante e vispo e bellezza a non finire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

La foto è stata pubblicata da pochi minuti ed è già virale, i like e i commenti non mancano mai. L’attrice ancora una volta ha fatto centro con la sua bellezza e la sua intelligenza.