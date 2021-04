La bellissima Maria Pedraza ha condiviso una foto in cui appare completamente nuda nella penombra di una finestra

L’attrice Maria Pedraza è magnifica su instagram, condivide una foto in cui appare nuda mentre appoggia la mano alla finestra. Dietro di lei c’è il mare bellissimo, è un’immagine splendida. I commenti degli utenti sono tantissimi, tutti si congratulano per la sua bellezza e sensualità. Sul suo profilo instagram condivide molte foto bellissime sia sul lavoro che nella sua quotidianità, ed è molto seguita ha infatti 11,7 milioni di follower.

Maria Pedraza vita privata e carriera

L’attrice spagnola, protagonista di due delle serie Netflix più viste nel mondo è lei Maria Pedraza. Classe 1996 e originaria di Madrid. Oltre ad essere un’attrice è anche una ballerina. La sua carriera da attrice inizia con un film chiamato Amar diretto da Esteban Crespo che scopre la giovane tramite instagram. Nel 2017 poi arriva la serie destinata a cambiarle la vita per sempre e farla diventare una star, La casa di carta. Una serie che piano piano ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nel 2018 arriva la seconda serie, sempre su Netflix che la rende ancora più famosa. Si chiama Elite e anche se il personaggio di Maria Pedraza muore nella prima stagione, lei è tra i personaggi più amati.

Arriva poi nel 2019 la terza serie che conferma il talento e la celebrità di questa attrice, si tratta di Toy Boy dove la Pedraza interpreta l’avvocato Triana. Ha raggiunto in pochi anni un alto livello di fama, che l’ha portata addirittura ad interpretare se stessa come guest star in alcune serie. Infatti è apparsa nella serie tv Dias de Cine e anche Version Espanola. La curiosità che c’è da sapere sull’attrice e sulla Casa di carta, è che non ha avuto successo nel suo paese d’origine, la Spagna. Infatti ha ottenuto il maggior successo in Italia. Addirittura in Spagna l’attrice si è trovata a lavorare con attori spagnoli che non sapevano nemmeno chi lei fosse. Il motivo per cui la serie non ha avuto successo in Spagna potrebbe essere dovuto a una bassa qualità del lavoro.

In effetti gli attori erano pressoché tutti sconosciuti e le scenografie e dialoghi non erano così buoni. Quello che però in molti non sanno è che la Pedraza voleva fare la ballerina classica di professione, tuttavia a causa di qualche infortunio non è stato possibile. Pertanto la sua carriera di attrice è iniziata per caso senza che lei fosse appassionata al mestiere.