Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco: sarà amore anche dopo il programma?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono una delle coppie protagoniste più amate di MAPV. Ieri sera Martina ha compiuto un gesto davvero carino per il marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina_lapeda_officialfanpage (@martinapedaletti_official)

Ieri sera è tornata la sesta attesissima puntata del docu reality di Real Time “Matrimonio a prima vista Italia 2021”. Tante le disavventure capitate nelle riprese messe in onda, dalla perdita della fede di Fabio mentre si trovava a Formentera, fino alla lite furibonda di Salvo e Santa durante l’escursione in quad. Ciò che è emerso maggiormente è stato il carattere spigoloso della romana Martina Pedaletti che però poco alla volta si sta sciogliendo sotto la dolcezza del suo sposo Francesco Muzzi.

I due sono stati accoppiati dagli esperti con un’affinità pari all’82% anche se tra i due è sorta subito una grande difficoltà proprio legata alla diffidenza della giovane a causa dei “muri” che si è costruita negli anni verso gli uomini che ha incontrato. Nella puntata di ieri però abbiamo visto la coppia legare moltissimo, anche il tatuaggio che hanno deciso di realizzare insieme per suggellare la loro unione è stato l’emblema di quanto si stanno impegnando perché le cose funzionino.

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, Francesco Muzzi e la sua grande passione stampata sulla pelle

Martina e Francesco, la lite prima della decisione finale davanti i giudici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FrancescoMuzziofficialFanPAGE (@muzzi_francesco_official_)

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista 2021, com’è finita? Quali coppie riconsegneranno la fede – SPOILER

Se ieri abbiamo visto Martina proporre al marito di tatuarsi lo stesso simbolo per immortalare la loro unione, due triangoli sovrapposti come le loro anime, però dalle anticipazioni proposte da Discovery Plus sappiamo già che poco prima della scelta finale davanti i giudici tra di loro ci sarà una violenta lite causata proprio da Martina.

La donna infatti è sempre sulla difensiva e neppure l’ironia travolgente di Francesco è in grado di smuoverla a volte. Durante il confronto la coppia ha discusso animatamente davanti agli altri partecipanti e la stessa Martina ha chiesto a Francesco di terminare la conoscenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina_lapeda_officialfanpage (@martinapedaletti_official)

“Abbiamo vissuto le stesse cose ma in maniera differente, io non cancellerei nulla di tutto questo” ha spiegato Francesco amareggiato dal comportamento della sua sposa. “Fa male, non me lo merito”. Poco dopo però Martina è tornata sui suoi passi chiedendo scusa al suo sposo intenzionata a proseguire, “io mi sento come se non do, lo faccio fino a un certo punto, poi mi fermo”. Lei dimostrerà di voler portare avanti il matrimonio? Cosa succederà durante la scelta finale?