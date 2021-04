Mercedesz, con top e leggins attillato fa salire la pressione – Foto

Mercedesz si mostra dopo gli allenamenti quotidiani con tanto di leggins attillato che evidenzia le sue curve da capogiro. Una bellezza davvero spettacolare che delizia i suoi follower con scatti e pose davvero da lasciare a bocca aperta.

Mercedesz pubblica ancora stories da infarto. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, dopo l’allenamento, ha volto l’occasione per farsi un boomerang, un piccolo video in tenuta sportiva. Leggins super attillato e top nero che lascia il ventre scolpito in bella mostra.

La bella bionda vanta 770 mila follower e riscuote sempre un certo successo con i suoi scatti dove mostra, fiera, il suo fisico da urlo.

Mercedesz, il percorso in tv e la storia d’amore con Lucas Peracchi

Nata a Roma il 18 agosto 1991, è stata per un periodo in Inghilterra, dopo la scomparsa di suo padre all’età di 59 anni, per studiare Psicologia.

Il successo, per lei, è arrivato dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2016. Un percorso dove ha dimostrato di avere tanta grinta e spirito d’avventura. L’abbiamo vista cimentarsi in tantissime prove di forza durante il reality, dove è arrivata addirittura ad essere finalista.

Nel corso degli anni ha anche partecipato a film come Bastardi e Gangs of New York di Martin Scorsese.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata per ben due anni con un ragazzo di nome Leonardo. Attualmente, invece, è legata sentimentalmente all’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Il suo percorso nel programma di Canale 5 è stato particolarmente tortuoso. Ad un certo punto, infatti, è venuto fuori che lui e la corteggiatrice Giulia Carnevali si erano messi d’accordo per allungare i tempi del trono.

Dopo questo episodio, i due si sono allontanati e Lucas ha conosciuto Silvia Corrias con cui si è sposato dopo soli 4 mesi di conoscenza.

Attualmente è felice con Mercedesz che, come dichiarato da lui in una vecchia intervista, l’ha fatto maturare tantissimo. I due non perdono mai occasione per pubblicare scatti per condividere momenti insieme ai follower. Una coppia molto affiatata, destinata a durare nel tempo!