Nunzia De Girolamo giacca animalier e seno in vista, che spettacolo-FOTO

La De Girolamo ha un look aggressivo con una giacca in tema animalier e il seno in vista, davvero sensuale la conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

La conduttrice e politica Nunzia De Girolamo ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima con una giacca animalier con i colori arancione e nero, il seno è in vista ed è uno spettacolo. Nella didascalia scrive:”Che ne dite di questa giacca? Colori troppo rivoluzionari? Quasi quasi la indosso sabato sera a “Ciao Maschio”. Nei commenti appaiono subito i complimenti per la bellezza della conduttrice:”Stupenda”, “Stai benissimo”, “Ti dona”.

Nunzia De Girolamo su Instagram tra critiche e complimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

La De Girolamo è un personaggio televisivo molto chiacchierato. Specialmente per il ruolo che ha ricoperto in passato come politica e quello che ricopre oggi come conduttrice. Nunzia De Girolamo infatti è stata una deputata per due legislature la XVI e XVII. Inoltre è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, è stata la seconda donna a ricoprire questo ruolo dopo Adriana Poli Bortone. Si è impegnata molto nella politica per diventare coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento suo luogo d’origine. Nel 2013 aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano. Nel 2014 si dimette dalla carica di ministro.

Successivamente viene eletta capogruppo alla Camera dei deputati nel nuovo centrodestra. Esce poi dal Nuovo Centrodestra per entrare in Forza Italia. Diventa commissario del partito Molise. Si candida nel 2018 alla Camera come capolista per il collegio Bologna-Imola ma non viene eletta. Archiviata la sua carriera politica, le viene affidata una rubrica sul quotidiano Il Tempo e si chiama “Nunzia Vobis”. Ne ha un’altra per il quotidiano Libero che si chiama “Piazza del Popolo”. Inizia poi una collaborazione con Non è l’Arena di Massimo Giletti e scopre il mondo televisivo. Nel 2019 partecipa a Ballando con le stelle con Raimondo Todaro e successivamente partecipa a Stasera tutto è possibile. Quest’anno ha debuttato come conduttrice per il programma Ciao Maschio, ed è qui che iniziano le critiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Alcuni utenti alla vista della politica in vesti da showgirl fanno dei commenti non positivi:“Tra opinioniste e giornaliste ed esponenti politici..oramai è una corsa a chi scopre di più..mi pare la gare del..”sono io la più bella”..(una sfida un pò tra oche). Una gara che dai social passa sempre più spesso in TV..arriveremo come in Canada ad ogni notizia letta le giornaliste si spogliano. Altro che sobrietà..”.