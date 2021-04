Pamela Camassa, scatto social da vera dea nella giungla – Foto

Camela Camassa pubblica un nuovo scatto per deliziare i suoi innumerevoli follower. Date un’occhiata anche voi al nuovo post della showgirl che si mostra più bella e seducente che mai.

Camela Camassa ha pubblicato un nuovo scatto social dove si mostra più bella che mai. Mora e con gli occhi chiari, come sempre, lascia a bocca aperta con i suoi scatti. Pantone e top a fantasia, valorizzati dalla sua pelle super abbronzata.

“Sei Magnifica ❤️❤️❤️, Spettacolo 🔥🔥, Complimenti 👏, 😍Wow 🔥🔥, Questo fascino primaverile😊😊😉😉❤️❤️❤️, Bellissima Pamela!❤️😍🌹, La più bella d’Italia😍😍😍😍🔝, Che meraviglia di donna❤️, ciao pamela bellissima😘👌💋💖🎀💐🙏🆗, Ciaooo, sei bellissima 😍😍😍 – Buongiorno 👏👏👏👏, Dai emozioni irripetibili ❤️, Ma Pamela mi dici come può una persona commentare le tue foto senza rimanere a bocca aperta😍, ❤️❤️❤️Super Bellissima 🌹 ❤️ 💋, La grande bellezza❤️❤️, Ben ritrovata Sirena della jungla 😍😍, questi sono alcuni dei commenti degli utenti alla bellissima Pamela.

Pamella Camassa: la carriera e la storia d’amore con Filippi Bisciglia

Da sempre molto amata, Pamela Camassa ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo essersi diplomata in ragioneria. Nel 2002, ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, dove si è classifica terza. Nel 2005, invece, si è classificata terza a Miss Italia.

Dopo i due concorsi di bellezza, la Camassa ha preso parte anche a trasmissioni tv come I Raccomandati e La Talpa. Negli anni successivi, ha lavorato come attrice nei film Un’estate al mare e Via del corso.

Nel 2006 è entrata a far parte del cast Ballando con le stelle, dove si è classificata seconda. Nel 2012, invece, ha partecipato a Tale e quale show, dove ha mostrato tutto il suo talento artistico. Successivamente, precisamente nel 2017, è stata una delle giurate di Selfie-Le cose cambiano.

Di recente, precisamente nel 2019, ha partecipato ad Amici Celebrities insieme al compagno Filippo Bisciglia.

Non ci resta che attendere per scoprire se ci sono altri impegni lavorativi in programma per la bella Pamela che vanta la bellezza di 397 mila follower.