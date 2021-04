Pamela Prati, buongiorno e buonanotte di fuoco ai fan: calze a rete e nulla di più – VIDEO

Due nuovo scatti al limite del legale quelli postati nelle ultime ore da Pamela Prati che ha deciso di dare il buongiorno e la buonanotte in versione decisamente sensuale

Classe 1958, Pamela Prati è ancora uno dei maggiori simboli della televisione italiana grazie alla sua immensa bellezza che sembra non sfiorire mai e alle sue ottime performance che sono rimaste immortalate nei programmi di successo che l’hanno accolta negli anni Ottanta e Novanta come “Il Bagaglino” al fianco di Valeria Marini. Pamela al momento è attivissima sui social, gestisce una community di 285mila follower che la seguono nella sua vita privata e lavorativa.

Gli scatti che pubblica con grande frequenza sono sempre molto sensuali, come quello scattato ieri mattina nella sua camera d’albergo a Roma che la vede in accappatoio bianco semi aperto mentre si accarezza il petto. È seduta sul bordo della vasca, spalla scesa e gambe accavallate che la showgirl mostra con temeraria avvenenza. Si specchia con fare aggraziato e mistico, accentuato ancora di più dal turbante che porta sulla testa per raccogliere i capelli bagnati.

Pamela Prati, la sua “migliore versione” è divina

Ieri mattina il mood che ha proposto Pamela Prati era quello di una donna indaffarata pronta a prepararsi per uscire. “Parti ogni mattina pensando alla migliore versione di te stesso, e la tua giornata non potrà che essere piena di gioia e magia! 🤍✨” scriveva a corredo dello scatto che ha ottenuto commenti focosi da parte dei follower.

Poche ore più tardi, invece, sempre nella sua camera d’albergo romano, la ritroviamo in un breve reel che la vede aprire la porta della stanza con indosso solo calze a rete nere, decolleté lucide, slip a vita alta e un top di satin bianco con le maniche a sbuffo.

La ripresa, sulle note di “Zitti e Buoni” dei Maneskin, è stata girata dal fotografo Marco Rossi come leggiamo nel tag a fianco della descrizione. Lei muove sinuosa le gambe mentre si appoggia alla porta, un tripudio di femminilità allo stato puro che scalda i cuori e inibisce la mente.