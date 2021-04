Roberta Morise e la foto in primo piano bianco e nero, magnifica-FOTO

La bella Roberta Morise ha condiviso una foto in cui appare bellissima in bianco e nero con una mano che sfiora il viso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

La showgirl Roberta Morise ha condiviso su Instagram una foto in bianco nero del suo primo piano. Appare bellissima ma con uno sguardo assente e serio, poi si sfiora il viso con la mano. Nella didascalia scrive una frase che fa riflettere:”Non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di entrare nel bosco”. Di quale favola parla, della sua con il nuovo compagno Giulio Fratini?

LEGGI ANCHE>>>Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile: Gabriella trova conforto in Salvatore

Roberta Morise già in crisi con il compagno Giulio fratini?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Sara Arfaoui, che fine ha fatto la professoressa de L’Eredità? Nuovi progetti in vista – FOTO

La Morise si frequenta con l’ex di Raffaella Fico, il giovane imprenditore Giulio Fratini. La showgirl ha condiviso una loro foto qualche settimana fa mentre si abbracciavano. Non condividono molti contenuti insieme. Oggi nelle stories però la Morise ha messo in sottofondo in macchina la canzone di Antonello Venditti “Amici mai”, e ha preso le parole che dicono:”Fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili”. Inoltre ha condiviso una foto in bianco e nero molto seriosa. Sarà successo qualcosa tra i due? oppure sono solo coincidenze. Staremo a vedere.

Intanto ieri ha taggato il compagno in una stories instagram dove appare un uovo di pasqua rotto a metà dal calcio di un omino che fa arti marziali con a faccia del fidanzato. D’altronde il giovane rampollo è molto ambito, è un’imprenditore fiorentino giovanissimo e bello quindi ci saranno molte donne che lo cercano. Fratini è stato anche inserito nell’elengo di Forbes tra i talenti italiani under 30 2020. Lui è CEO della holding Belvedere Angelico. Suo nonno è stato il fondatore del marchio di Jeans Rifle. Il padre di Giulio Fratini invece è proprietario della catena di lusso di Hotel Wtb.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Inoltre possiede una collezione di orologi immensa, addirittura stimata la più grande del mondo per un patrimonio valutato a circa un miliardo di euro. Il giovane come già menzionato precedentemente è l’ex di Raffaella Fico che non si sa come abbia preso la notizia di questa frequentazione con la Morise. Intanto ciò che è noto è che Fratini ha occhi solo per Roberta ora.