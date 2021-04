Rossella Fiamingo: gambe scoperte e il dettaglio immancabile – FOTO

Rossella Fiamingo e la seduzione alternativa che piace: piedi scalzi, gambe scoperte e quel dettaglio immancabile.

Certamente una foto che cattura quella di Rossella Fiamingo, la bellissima atleta infatti non passa inosservata. Uno scatto che ammalia i followers; una semplicità articolata, così si potrebbe definire l’ultimo post di Rossella. Un ossimoro che spiega tanto.

In effetti, adagiata a terra indossa una tutina bianca in maglia e lascia aperta la parte superiore emergendo un top sportivo Nike nero con tanto di logo. E poi la spada che la identifica. Quasi a rappresentare la doppia veste di Rossella, atleta e femme fatale. I piedi scalzi, le gambe chilometriche lasciate scoperte non lasciano indifferenti.

E poi il tocco finale, il rossetto rosso. Sul punto un utente scrive: “Una spadaccina in rossetto😂😂😂😜💯💯💯💯”.

Rossella Fiamingo e la partnership più gustosa

La bellissima sportiva ha prestato il proprio volto per la Barilla, brand che identifica l’Italia nel mondo. Con un gustoso piatto di Carbonara per festeggiare l’omonima ricorrenza, denominata per l’appunto Carbonara Day. Il piatto però dove consuma la pietanza rievoca le origini sicule di Rossella. La foto riscuote ovviamente tantissimo successo; lei baciata dal sole, pronuncia un sorriso tenerissimo. Boom di like e commenti tutti per lei.

Quest’anno in tanti a celebrare la ricorrenza che rappresenta le prodezze culinarie italiane amate (e ammettiamolo, invidiate) in tutto il mondo. La foto è un tributo all’italianità che piace e che conquista tutti, giorno dopo giorno.

Una spontaneità di Rossella che sa di buono e di autenticità…caratteristiche rare che la rendono tra le atlete più seguite.