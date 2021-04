Sabrina Salerno, primo piano seducente: la cantante ha praticamente bloccato Instagram con una fotografia pazzesca.

Sabrina Salerno, oltre ad essere una cantante di talento, è anche un’icona sexy. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: la nativa di Genova, nel 1984, vinse il titolo di ‘Miss Liguria’ e partecipò quindi a ‘Miss Italia’. La classe 1968 ha superato i 50 anni da un bel po’ ma continua ad essere affascinante ed esplosiva.

Il suo fisico ha pochi eguali: la Salerno ama mettere in mostra il suo corpo marmoreo e le sue curve deliziose. La 53ene confessò diverso tempo fa di condurre un’alimentazione piuttosto sana e di allenarsi con regolarità. Sabrina ha saputo cimentarsi anche in una disciplina alquanto difficile, la pole dance. Girovagando sul suo account Instagram, è facile imbattersi in scatti in cui lei si allena a corpo libero oppure in palestra con i pesi. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è pazzesco ed intrigante.

Sabrina Salerno, la maglia è sublime: un lato A che fa sognare

Sabrina, ancora una volta, ha lasciato senza parole i suoi innumerevoli followers. La cantante e comodamente distesa sul divano e piazza la sua fenomenale bellezza in primissimo piano. La 53enne indossa una maglia molto sexy che presenta delle trasparenze da urlo. Il suo lato A e il suo décolleté non passano infatti inosservati e mandano in orbita i fans.

La Salerno ha provato a spostare l’attenzione dei suoi seguaci su un accessorio. “Amo le borse grandi dove posso metterci un po’ di tutto, per questa ho fatto un eccezione!!! Dipinta a mano … grazie! Ps: mai guardare nella borsa di una donna.“, ha scritto nella didascalia.

Sabrina, qualche giorno fa, ha deliziato i suoi seguaci condividendo una fotografia in cui era seduta sul prato e aveva le gambe completamente scoperte.