Sara Arfaoui, che fine ha fatto la professoressa de L’Eredità? Nuovi progetti in vista – FOTO

La valletta de L'Eredità Sara Arfaoui si è mostrata sui social intenta a girare un nuovo sport promozionale, tra letti e biancheria per la casa cosa starà preparando?

A metà marzo l’assenza ingiustificata di Sara Arfaoui tra le fila del programma di Rai 1 “L’Eredità” ha suscitato spavento in molti telespettatori che credevano avesse il Covid. Nulla di tutto ciò, come confermato dalla diretta interessata che ha spiegato di essersi allontanata qualche giorno solo per stanchezza personale.

“Buonasera a tutti…non sarò presente nelle prossime puntate dell’Eredità. Non vi preoccupate, non ho il coronavirus ne nulla di grave, semplicemente tanta stanchezza e debolezza. Ogni sera cerco di trasmettere felicità e spensieratezza e spero di tornare presto a farvi sorridere ❤️”.

Continua a gonfie vele quindi la sua collaborazione con la Rai nonostante i frequenti spostamenti tra Roma, Lugano e Parigi dove posa come modella. Vediamo a quale progetto top secret sta lavorando in queste ore.

Sara Arfaoui in pigiama per la nuova telepromozione presto sulle reti Rai

La modella 25enne Sara Arfaoui ha già lasciato il segno non appena ha messo piede nello studio di Rai 1 accanto alla collega Ginevra Pisani. La sua bellezza disarmante è davvero ipnotica, tanto che è già stata considerata una tra le vallette più affascinanti dello show di Insinna.

La ragazza ha origini arabe ma è nata in Italia, Montebelluna per la precisione. Lavora come modella per grandi brand del lusso e prosegue gli studi in psicologia a Nizza. Una vita movimentata la sua, nelle ultime stories condivise la vediamo intenta a girare l’ultimo spot proprio per la Rai.

Lei si mostra in pigiama color verde acqua mentre si aggira tra letti e arredamenti per la casa, un set allestito magistralmente probabilmente per la vendita di biancheria di qualche noto brand che prestissimo vedremo proprio lanciare sul piccolo schermo. Sara è uno splendore, bella più che mai, non vediamo l’ora di vedere il risultato finale in tv.