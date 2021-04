Zodiaco, i segni più divertenti: con loro la risata è assicurata

Scopriamo quali segni zodiacali emergono per la loro simpatia: vengono considerati i più divertenti e con loro la risata sembra essere assicurata

C’è chi del far ridere ne ha fatto una vera e propria arte e un vero e proprio mestiere. Per altri invece resta solo un tratto caratteristico della personalità da far emergere a piacimento solo in determinati contesti. Alcune persone si impegnano nello strappare una risata o un semplice sorriso a chi sta affrontando una situazione complicata, spinti dalla volontà di fare del bene. Per altre avviene tutto in maniera così spontanea da chiedersi come riescano a trovare sempre il modo di divertire chi gli sta accanto. Secondo gli astrologi esistono delle analogie tra questa caratteristica e i segni zodiacali. Scopriamo quali di questi vengono considerati tra i più simpatici di tutto lo Zodiaco.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più empatici: la loro sensibilità è fuori dal comune

I segni zodiacali più divertenti

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più sfortunati di tutti: scopri se sei tra questi

Tra i segni zodiacali più divertenti troviamo senza dubbio quello del Toro. Le persone nate sotto questo segno hanno un talento innato che li porta a divertire e a far sorridere in qualsiasi occasione. Con loro annoiarsi è pressoché impossibile, sempre pronte a rompere silenzi imbarazzanti o a intrattenere con la loro simpatia. In particolare amano le barzellette, raccontarle o ascoltarle. Hanno un dono innegabile che si lega alla loro capacità di creare uno show ovunque siano.

Poi c’è il Sagittario, un segno particolarmente divertente che pone al centro della sua quotidianità il voler vedere star bene le persone che ama. Per farlo è disposto anche a rendersi ridicolo, tutto pur di strappare un sorriso a chi gli sta attorno. Anche questo segno ha una simpatia intrinseca che non si deve impegnare nel mostrare, gli risulta del tutto naturale e sarà sempre in grado di regalare buon umore e risate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine tra i segni più simpatici troviamo anche l’Acquario, particolarmente espansivo che non bada a chi gli sta intorno. Per lui poco importa se si trova circondato dalle persone più vicine a lui o da totali estranei, riuscirà sempre a far divertire ponendosi al centro della scena. Non è un caso se per combattere tempi morti o in caso di emergenza venga fatto affidamento sulla sua capacità di intrattenere il “pubblico”.