Silvia D’Avenia, strepitosa in micro bikini: che fisico da urlo – FOTO

Silvia D’Avenia, la modella dal fisico mozzafiato dedica un pensiero alla stagione estiva: la visione in bikini è da urlo.

Un seducente risveglio per i followers di Silvia D’Avenia, la bellissima modella dalle curve mozzafiato che manda in tilt con ogni foto i social. I suoi 256 mila fans lo sanno molto bene, ogni post è a rischio infarto. Come la foto pubblicata stamattina che appare bellissima e più radiosa che mai.

“Missing my summer tan 🍫” (letteralmente mi manca l’abbronzatura estiva) scrive nostalgica Silvia, scegliendo una foto assolutamente d’impatto: sul terrazzo di casa – probabilmente una tenuta estiva – in micro bikini. Colorato, un patchwork di fantasia e tonalità che creano un connubio sofisticato ma che strizza l’occhio alla seduzione.

Una pelle abbronzata ed il costume che lascia intravedere le abbondanze di Silvia creano un effetto choc, tant’è che sono numerosi i commenti. Nessuno in effetti può rimanere impassibile davanti a codesta visione. “Sei di una bellezza disarmante, stupenda❤️” scrive teneramente un fan.

Silvia D’Avenia, la FOTO senza veli che ha fatto impazzire il web

Pubblicata qualche giorno fa, questa foto ha turbato le menti di non poche persone; la sua versione naturale è semplicemente fantastica: a letto, senza veli e ricoperta solo da petali di rose bianche. Madre Natura, arte…opera d’arte…insomma, scorrendo velocemente tra i commenti si leggono questi apprezzamenti.

In effetti, questa foto pare un tributo ad un film, American Beauty del 1999. Probabilmente si è ispirata alla locandina della famosa pellicola.

Anche se le nuove generazioni non coglieranno questo tributo al mondo cinematografico, il risultato è assolutamente sublime.