Grave crollo per la conduttrice Simona Ventura nella serata di ieri, adesso le cose potrebbero cambiare: ecco perché.

Il secondo appuntamento con lo show televisivo guidato dalla conduttrice romagnola, Simona Ventura, su RaiDue ha subito un drastico calo di ascolti nella serata di ieri. I primi dati ufficiali riportano per “Game of Games – Gioco Ioco” uno share del solo 3.7%. Una vera sconfitta per la presentatrice. La perdita subita si aggirerebbe ad un totale di un milione di telespettatori rispetto alla prima puntata, già in bilico, della scorsa settimana. Il podio è stato invece assegnato alla prima serata di “Chi L’ha Visto”, capitanato da Federica Sciarelli sul terzo canale, che ha seguito nei dettagli gli ultimi risvolti sul caso Denise Pipitone.

Simona Ventura, dopo la sconfitta crescono i dubbi sul futuro: cosa accadrà?

In egual misura pare che anche l’attrice romana Sabrina Ferilli, con la conclusione della fiction “Svegliati amore mio”, non abbia riportato il risultato sperato, accaparrandosi un umile 15%. Per quel che riguarda la Ventura, lei stessa aveva dichiarato in una recente intervista di voler commentare i risultati ottenuti soltanto al termine dell’attuale avventura. Adesso non ci sarebbe più nulla da nascondere, nonostante la speranza nutrita dopo il primo appuntamento. Ben due risultati sfortunati che necessiterebbero di un vero boom di ascolti per riprendere quanto andato perduto finora.

Il primo appuntamento con il gioco di Simona aveva infatti registrato soltanto un 1.267.000 di telespettatori. Ora però il calo a 915.000 inizia ad essere sempre più preoccupante per la reginetta di Rai 2.

Non è ancora chiaro se la sconfitta del programma televisivo sia stata dettata dalla semplice sovrapposizione di queste ultime due settimane sui canali Rai, oppure se essa indichi un reale mancato interesse da parte della popolazione al “Game”. L’unica certezza resta però, stando almeno ad alcune condivisioni sui vari social di riferimento, sull’affetto dei fan dimostrato nei confronti della bionda ed esuberante conduttrice.