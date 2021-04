Soleil Stasi festeggia un importante traguardo raggiunto. Il suo video è tutto per i suoi follower che la premiano di giorno in giorno

Soleil Stasi è tornata in questi giorni ad essere protagonista dell’Isola dei Famosi. Non come naufraga s’intende ma nei talk dedicati al reality show che dopo un anno di stop per via della pandemia ha riaperto i battenti su Canale 5 con una nuova edizione.

Lei era stata tra i protagonisti della 14esima edizione che aveva visto trionfare Marco Maddaloni che quest’anno ha rivestito i panni di “salvavita” per i naufraghi Fariba e Ubaldo.

La bella influencer per la quale i suoi vecchi compagni di avventure non avevano molta simpatia, nel salotto di Barbara D’Urso ha riservato a Maddaloni un commento poco carino. “E’ perfetto per quel ruolo anche se era l’unico che non cucinava, non pescava, non ha mai montato una capanna, non ha mai vinto una prova, non ha mai fatto nulla però in qualche modo ha vinto… significa che non necessariamente serve il braccio e la forza per superare l’Isola, si può fare anche strategicamente”.

E non è mancata la risposta di Maddaloni che sui social le ha consigliato di trovarsi un lavoro senza guadagnare “sulle spalle degli altri”. Ma lei un lavoro ce l’ha ed oggi festeggia alla grande per il risultato raggiunto. Vediamo come.

Soleil Stasi, mille cambi per festeggiare: “Grazie a tutti”

Soleil Stasi festeggia un grande traguardo. Quello degli 800 mila follower raggiunti su Instagram. I numeri parlano e le danno ragione. Oggi può dire di essere tra le influencer più seguite sui social e in questo si può anche vedere una risposta indiretta rivolta proprio alle accuse di Maddaloni.

Soleil ha deciso di festeggiare con un video dalle mille sfumature. Cambia tantissimi look la bella ex naufraga per ringraziare chi la segue e la sostiene.

“WOW siamo arrivati a una gang di 800K Meraviglie🤩🤩🤩 In questi anni abbiamo creato una Family dai mille colori, sfumature e passioni.. forse un po’ come me😝💜 quindi GRAZIE a coloro che mi seguono dal primo giorno e super welcome alle New entry! 🔥” scrive a corredo del suo simpatico video.

I ringraziamenti sono per tutti, per ogni persona grazie alla quale, spiega la Stasi, lei ogni giorno trova la gioia del suo lavoro: “non sarebbe lo stesso senza ogni singola persona che sta guardando questo video. La comunicazione per me è sinergia, è unione e soprattutto vita, e spero di migliorare ogni giorno per condividere la mia gratitudine con voi..”.

Soleil ci sa fare ed i numeri parlano chiaro. Adesso il prossimo traguardo è raggiungere il milione di follower.