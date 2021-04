Sonia Bruganelli in pigiama, una bellezza mattutina disarmante – VIDEO

Sonia Bruganelli in pigiama è una bellezza mattutina disarmante e le fans sono pazze di lei, ecco perchè.

Ciglia lunghissime, occhi da togliere il fiato ed un viso acqua e sapone che conquista, così si mostra Sonia Bruganelli ai followers nelle prime ore del mattino. Un video di quasi 18 minuti nel quale la moglie di Bonolis racconta vicende di vita quotidiana che accomuna tantissimi genitori, ovvero la didattica a distanza.

La DAD – sigla ormai usata ed abusata – presentò da subito molte criticità e nel passare del tempo queste si sono amplificate rendendo gli studenti più fiacchi e demotivati. Questo è in sintesi uno degli aspetti su cui si sofferma la Bruganelli, sottolineando come i giovani stiano perdendo anni importanti non solo dal punto di vista dello studio ma anche come esperienze di vita.

Privi del contatto dei compagni – fondamentale soprattutto nella fase dell’adolescenza – i ragazzi sono ormai chiusi da tanto, troppo tempo all’interno delle mura domestiche ed un insegnamento che poco si presta alle modalità online.

Proprio su questo aspetto interviene la Bruganelli mentre è posizionata in modalità guardia per accertarsi che suo figlio segua le lezioni e si metta a studiare. Una situazione che condivide con i genitori i quali rivelano tantissime esperienze, tutti accomunati dal disagio scolastico nel quale vertono gli studenti.

Sonia Bruganelli, lo scatto intimo che spiazza tutti

Qualche giorno fa – precisamente per Pasqua – Sonia Bruganelli ha pubblicato una foto intima in compagnia del marito, Paolo Bonolis. Senza filtri, senza make up…uno scatto tenero molto gradito sul web tanto da non passare inosservato. Auguri ricevuti anche da colleghi del mondo della televisione come l’influencer Clizia Incorvaia, Elena Santarelli, Gabriele Parpiglia.

E ovviamente dai followers che amano la coppia facendo sentire sempre il loro calore.