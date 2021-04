Stefano De Martino sconvolgente: l’annuncio che fa impazzire tutti

Stefano De Martino annuncia quello che nessuno si aspettava. I suoi fan in visibilio per una novità che lo consacra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Stefano De Martino sta vivendo un momento molto bello dal punto di vista professionale. L’ormai ex ballerina nato nella scuola di Amici, da tempo ha iniziato la carriera di presentatore. Prima lanciato proprio dal programma dal quale è partito, con il day time di Amici per poi approdare in Rai come conduttore a tutti gli effetti.

Da Made in Sud a Stasera tutto è possibile, il bel napoletano ex di Belen Rodriguez, si è fatto apprezzare per le doti di show man e per alcuni sarebbe ancora più bravo rispetto a quando balla.

Oggi lo vediamo nelle vesti di giurato. Stefano è tornato a casa, a Mediaset e ad Amici, voluto da Maria de Filippi come uno dei tre giudici del serale del suo talent show. Ogni sabato decide le sorti dei ragazzi con il suo voto unito a quello di Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors.

Stefano e Maria da sempre hanno uno splendido rapporto e l’ex ballerino più volte ha ringraziato la moglie di Costanzo per averlo lanciato nel mondo dello spettacolo. Con la maestra Alessandra Celentano, invece, non mancano mai i battibecchi. Ma ora per Stefano che pare essere inarrestabile dal punto di vista professionale spunta una gran bella novità. I fan ne saranno contentissimi.

LEGGI ANCHE —> Amici 20, Aka7even contro Arisa: “Non siamo al circo!” VIDEO

Stefano De Martino, il regalo estivo ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo tempo i motivi dell’addio

Dopo la conduzione Stefano de Martino si appresta a debuttare come attore comico. Lo ha annunciato direttamente l’ex di Belen sul suo profilo Instagram pubblicando una bella locandina dello spettacolo dal vivo di cui sarà protagonista questa estate.

“Che coppia noi tre – The show”, si chiamerà così lo spettacolo che Stefano porterà in giro per l’Italia, Covid permettendo, insieme a quelli che sono diventati due suoi grandi amici: Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

I due sono stati ospiti fissi dell’ultima stagione di Stasera tutto è possibile e da allora hanno riscoperto, insieme a Stefano, un feeling che va oltre il palco. Sono diventati inseparabili. La scorsa estate hanno trascorso le vacanze insieme su una barca, hanno visto e commentato il Festival di Sanremo insieme facendo ridere a crepapelle il web e per questa estate si apprestano a incontrare i loro fan nelle piazze italiane.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stasera tutto è possibile (@stasera_tutto_e_possibile_)

Nella locandina i tre sono abbracciati e Stefano sorridente si trova al centro. A corredo del post ha scritto: “Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”. Il web è impazzito e sotto all’annuncio si sfiorano i 150 mila like.