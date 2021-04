Taylor Mega, quanto guadagna sui social la nota influencer

Taylor Mega, la bellissima influencer dal fisico marmoreo guadagna cifre interessanti per ogni post.

Bellissima e dal fisico marmoreo, Taylor Mega chiude la lista dei 10 top influencer italiani. Classifica stilata non solo in base al numero di followers – nel suo caso sono ben 2,6 milioni – ma anche dal potere che riesce ad avere sui social e Taylor ne ha tantissimo.

Basta guardare i post per rendersi conto dei like, dei commenti e in generale delle interazioni che riesce ad ottenere sotto ogni foto. Merito del sorriso che ammalia, del fisico da modella che colpisce e che pertanto ogni cosa su di lei acquista fascino; ad esempio la famosa sfilata tra i negozi di Milano in mini shorts e top arancione ha superato i 500 mila like.

Insomma, numeri da capogiro che incrementano i guadagni e che ingolosiscono i brand che la vogliono ad ogni costo. Spesso i post di Taylor sono frutto di collaborazioni e progetti lavorativi. Quindi viene da chiedersi, quanto guadagna ad ogni post? Non resta che scoprirlo.

Taylor Mega, i guadagni social dell’attraente influencer

Ebbene sì, Taylor Mega guadagnerebbe per ogni post ben 8.000 euro. Cifra interessante se si considera altresì la frequenza con cui collabora con i brand, non quotidianamente ma quasi. Ma Taylor è anche un’imprenditrice; al pari infatti di Alessia Marcuzzi – di cui abbiamo già svelato i guadagni della Iena più amata – ha creato una propria linea di bikini e di abbigliamento sportivo.

Capi che meglio la identificano; la passione di Taylor per il fitness non è assolutamente un tabù.

Chissà cos’altro ci riserverà la bellissima imprenditrice 27enne.