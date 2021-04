Test visivo della personalità. Guarda l’immagine e scopri chi sei – FOTO

Test visivo della personalità. Scopri chi sei, indaga sul tuo carattere. Perchè agisci in un determinato modo piuttosto che un altro? Osserva l’immagine e lasciati guidare dall’istinto

I test della personalità sono degli strumenti che hanno lo scopo d’indagare i nostri modelli di comportamento. Perchè agiamo in un modo piuttosto che in un altro? Cosa nasconde la nostra mente, anche a noi stessi? I pensieri, sentimenti, abilità, interessi, desideri, valori: tutto questo determina chi realmente siamo.

Gli psicologi hanno da tempo messo a punto una serie di test con finalità diagnostiche e basati su presupposti scientifici. Lungi dal porci in un così elevato ruolo, vi proponiamo un test con scopo “ludico” che saprà dirti, in minima parte, qualcosa in più sulla vostra personalità e il vostrocarattere. E’ basato su un’illusione ottica.

Guardate bene l’immagine in basso. Lasciatevi guidare da quella forza misteriosa che è l’istinto.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più empatici: la loro sensibilità è fuori dal comune

Test visivo della personalità. Guarda l’ immagine, scopri chi sei

LEGGI ANCHE –> Test psicologico inedito: svelata l’opinione degli altri su di te

Guardate bene l’immagine in bianco e nero proposta qui in alto. Respirate e concentratevi per pochi istanti. E’ un’illusione ottica: il vostro occhio percepirà qualcosa che in realtà si mostra in maniera differente da come la stiamo guardando.

I contorni del disegno delineano due soggetti principali. Quale vedete per primo? Ricordatevi, non esiste una risposta giusta o sbagliata. Sarà il vostro istinto a prendervi per mano e guidarvi in questo breve viaggio alla scoperta di voi stessi. Una volta osservata l’immagine con attenzione, leggete il risultato.

Se vedi una chitarra nera vuol dire che sei una persona molto socievole ed estroversa. Scappi da qualsiasi tipo di costrizione, ti piace sentirti libero e indipendente. Ti metti sempre alla prova con nuove avventure, il futuro e la sua incertezza non ti spaventano. Vivi intensamente, ami fare conoscenze diverse. Tuttavia vige in te una sorta di disordine mentale, di sregolatezza che spesso ti ostacola nella vita di tutti i giorni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Se invece hai visto delle mani bianche, quasi simili a delle ali, sei una persona analitica e perfezionista. Non lasci mai niente al caso, ti piace pianificare ogni aspetto. Quando prendi una decisione fai un’accurata lista dei pro e dei contro. Gli errori e le sorprese non sono contemplate. Potresti sembrare troppo freddo e pignolo, in realtà con le persone che ami sei presente, affidabile, generoso e sicuro.