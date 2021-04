Al via la seconda stagione di The Real Housewives: cosa succederà

Il 9 aprile parte la seconda stagione del fortunatissimo format di Discovery plus “The Real Housewives”, una sorta di “Sex and the city” in salsa partenopea in cui sette donne benestanti, più o meno amiche, si dimenano tra le bellezze della città e la sua movida di lusso.

Finalmente torna sul piccolo schermo “The Real Hosuewives“, il format di Discovery Plus girato per le vie della Napoli più chic e glamour. La prima stagione era andata in onda su DPlus e Real Time e dopo il grande successo ottenuto le casalinghe più naïf della televisione italiana tornano in esclusiva dal 9 aprile su Discovery plus.

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla nuova stagione di “The Real Housewives”?

Feste chic, aperitivi alla moda, trattamenti estetici, ritocchini, tante “chiacchiere” tra amiche e qualche dite che metterà del pepe alla narrazione. Il format, che nel 2006 in America aveva riscosso un enorme successo, è sbarcato in Italia l’anno scorso.

L’edizione italiana di questo format è prodotta da Ftm Entertainment di Fatma Ruffini, autrice e produttrice televisiva molto famosa. Sono ideati da lei programmi di grande successo come “Scherzi a parte”, “Stranamore”, “Love Bugs”, “Karaoke”, “Camera Cafè”.

Il genere è quello del docureality ambientato nella Napoli glamour, quella dei salotti di Chiaia, delle ville di Posillipo e dei locali alla moda. L’upper class partenopea si mostra in tutto il suo splendore raccontando i vizi e le virtù di sette donne mature e indipendenti.

Le signore che sono state scelte per partecipare al docureality non sono casalinghe in senso stretto e hanno tutte delle personalità eccentriche e molto diverse l’una dall’altra.

Durante la scorsa edizione erano sei le protagoniste. Tra queste c’era anche Noemi Letizia, la donna che nel lontano 2009 si ritrovò al centro di uno scandalo perché l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi partecipò alla festa per i suoi 18 anni.

A suscitare ancora più clamore ci fu il fatto che lei lo chiamava “papi”. Infatti, proprio per questo venne soprannominata “papi girl“.

Per questa nuova edizione, al posto di Noemi Letizia ci saranno due new entry. Si tratta di Januaria Piromallo, giornalista e blogger napoletana, e Alessandra Parlato, la più giovane del gruppo che dichiara di avere una grande passione: sé stessa.

Insomma, pare che ne vedremo delle belle. Rispetto alla prima edizione, nelle nuove puntate gli autori del programma tenteranno di entrare più nel profondo delle emozioni di queste sette donne, tutte bellissime e diverse.

Se durante la prima stagione le abbiamo viste fare shopping, partecipare a feste esclusive, concedersi aperitivi glamour, nelle prossime puntate oltre all’effetto patinato potremo conoscerle più nel privato.

L’edizione americana di “The Real Housewives” si svolge in vari luoghi del Paese e non si esclude che anche in Italia si possa replicare l’esperienza napoletana in meravigliose città come Roma, Firenze o Milano.