Beatrice Valli, lo scatto in intimo lascia a bocca aperta: che curve! – Foto

Beatrice Valli pubblica una foto in top e slip. La forma sta tornando quella di prima, dopo aver partorito la piccola Bianca a maggio 2020. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione per lanciare messaggi positivi sui social.

Beatrice Valli ha pubblicato una foto in intimo dove appare più bella che mai. Top e slip di colore grigio, che valorizzano al massimo la sua silhouette invidiabile, nonostante le tre gravidanze.

“Che fisico 🔥❤️, Sei bellissima 🔥😍, Meraviglia 💜, Sei bellissima ❤️, Caspita, si vedono tutti gli allenamenti e i trattamenti che fai.. complimenti, Sei più bella di sempre 🥰, Bellissima😍😍😍😍👏👏 sei una comune mortale…..che bello veder foto senza filtri, 3 figli e non sentirli ❤️”, questi alcuni dei commenti lasciati dai suoi fan sotto al post.

La storia d’amore con Marco Fantini e gli scatti social presi di mira dagli haters

Pian piano Beatrice sembra si stia mettendo di nuovo in forma dopo la nascita della piccola Azzurra, nata dalla storia d’amore con Marco Fantini. I due si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne e, da quel momento, non si sono più lasciati. Nel 2017 hanno dato alla luce la piccola Bianca, primogenita per Marco Fantini e secondogenita di Beatrice, già mamma del piccolo Alessandro.

Qualche anno dopo, precisamente a maggio 2020, è nata la piccola Azzurra. Dopo il parto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata anche presa di mira dagli hater, ma lei non è rimasta a guardare e, in un’occasione, ha pubblicato un video sfogo dove ha condannato il body shaming.

All’influencer comunque non mancano i sostenitori, visto che sul suo profilo Instagram vanta la bellezza di 2,7 follower.

Non solo lei è famosa in famiglia. Anche la sorella Ludovica, infatti, ha partecipato al programma Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Anche lei ora è diventata un’influencer molto seguita.

La Valli ha anche un’altra sorella che si chiama Eleonora, molto più riservata delle altre due.

Non ci resta, a questo punto, che attendere il prossimo post della Valli, in modo da deliziare anche i suoi fan più accaniti.