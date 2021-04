Beautiful, anticipazioni puntata 9 aprile: Wyatt sceglie tra Flo e Sally

Beautiful, anticipazioni 9 aprile: Zoe consiglia a Sally di concentrarsi sul suo rapporto con Wyatt, ma Wyatt ha altri piani.

Dopo che Eric ha lasciato casa Forrester, alla villa è scoppiata una rissa tra Quinn, Shauna e Brooke. Le tre si sono prese a strattoni e schiaffi in piena faccia, gettando la casa nel caos più totale. Ad dare il via alla rissa è stata Quinn, che si sente particolarmente minacciata dal rapporto di confidenza ed affetto che lega ancora Eric e Brooke, nonostante siano passati anni dalla fine del loro matrimonio. Alla Forrester, intanto, Sally è preoccupata per la sua nuova linea. I bozzetti non sono piaciuti a Steffy e Ridge ed ora la stilista teme che l’incarico le sarà revocato.

Beautiful, anticipazioni 9 aprile: Eric prende le parti di Brooke

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Eric verrà presto a sapere del litigio avvenuto nel suo soggiorno. Brooke sosterrà che è stata Quinn ad aggredirla per prima, mentre lei racconterà che Brooke ha picchiato Shauna. Eric, dal canto suo, cercherà di dividerle e mettere pace tra di loro, ma tutta la sua malcelata simpatia sarà rivolta verso la Logan e questo farà andare sua moglie su tutte le furie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Zoe proporrà a Sally di affrontare la sua crisi lavorativa prendendo per un po’ le distanze dalla linea di moda. La ragazza consiglierà dunque all’amica di concentrarsi sul suo rapporto con Wyatt, particolarmente incerto in quest’ultimo periodo. Nessuna delle due sa che Wyatt ha intenzione di lasciare Sally ed ha già chiesto a Flo di tornare insieme a lui.