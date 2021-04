Camomilla, i benefici della pianta per avere mani al top – VIDEO

La camomilla è un toccasana per la bellezza della propria pelle. Un solo ingrediente per delle mani da sogno.

Come abbiamo avuto già modo di parlare, spesso i veri segreti di bellezza risiedono nella natura. E’ certamente invitante andare in profumeria e lasciarsi inebriare dalle fragranze e dalle texture dei singoli prodotti beauty. Ma se si ama sperimentare con quello che si ha in casa, beh…sono tante le scoperte interessanti che si possono fare.

Le spezie, così come le piante che ricaviamo dalla natura, sono dei tesori incredibili: non solo alimenti e salute, le erboristerie diventano dei luoghi magici in cui tutte le donne vogliono buttarsi a capofitto per scovare prodotti meno trattati di quelli acquistati spesso in profumeria, ma che garantiscono lo stesso risultato.

Tra i doni più preziosi che ci fornisce la natura, rientra la camomilla: la pianta, dai toni dolci e dall’aspetto gioioso, si rivela utile non solo per combattere lo stress quotidiano ma altresì per le nostre…mani. Scopriamo come.

La camomilla per il benessere delle proprie mani

Le mani, soprattutto in questo periodo, sono state molto sollecitate e messe a dura prova: le temperature rigide dei giorni scorsi hanno infatti creato sicuramente molte screpolature. L’esigenza di nutrirle diventa impellente. Quindi, non resta che fare degli impacchi alla camomilla. Basta davvero poco:

Bacinella capiente; Camomilla; Acqua.

Prendere una bacinella, mettere dell’acqua e portarla ad ebollizione. Mettere in infusione la camomilla – ovviamente non quella solubile – lasciare raffreddare. Iniziare il trattamento ponendo le mani dentro la bacinella e lasciarle per almeno 10 minuti.

Successivamente, asciugarle bene ma con la massima delicatezza, si consiglia un panno morbido. Completare il rituale di bellezza con crema o olio vegetale per idratarle. Le mani saranno nutrite, morbide…semplicemente rigenerate.

Consiglio extra: nella camomilla in infusione è possibile anche aggiungere del burro cacao per un’ulteriore attività emolliente.

