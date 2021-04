L’aspirante candidato messicano ha deciso di promuovere la sua propaganda in modo inedito. Il motivo della finta sepoltura.

#CiudadJuárez ASÍ ARRANCA CAMPAÑA CANDIDATO EN CD. JUÁREZ, ¡ADENTRO DE UN ATAÚD!

😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 “Si no cumplo que me… Pubblicato da Reporte del Crimen en San Luis Rc Sonora su Giovedì 8 aprile 2021

Una macabra messa in scena quella relativa alla promozione della campagna elettorale di un candidato messicano. Lo scorso martedì 6 aprile, l’aspirante politico ha incontrato per la prima volta gli elettori di Ciudad Juarez, la città più popolosa dello stato messicano, per iniziare la propaganda elettorale. Tra gli argomenti vi è la denuncia della critica situazione del Paese in termini di decessi e contagi da SARS-CoV-2. Eppure; nonostante la sua inedita scelta possa sembrare ai nostri occhi un’idea di pessimo gusto, la decisione di presentarsi all’interno di una cassa funebre è tutta da comprendere nella prospettiva messicana su morte e aldilà.

“Il popolo è morto per colpa dell’indifferenza politica”

Lo scorso martedì (6 aprile) Carlos Mayorga, aspirante candidato nello stato di Chihuahua, a nord del Paese, ha promosso la sua campagna elettorale in modo inedito: partecipando al proprio funerale, sdraiato nella sua bara. L’evento si è svolto a Ciudad Juarez; precisamente su un ponte situato tra la città di confine messicana, soprannominata “la capitale mondiale del crimine“, ed El Paso, la sua gemella americana situata nel Texas.

La finta sepoltura ha uno scopo ben preciso, quello di denuncia della mortalità da SARS-CoV-2. La cassa simboleggia le migliaia di morti causate dalla pandemia virale, a cui si aggiungono i decessi per mano della criminalità organizzata, ormai cronica a Ciudad Juarez, così come in tutto lo Stato Messicano.

Secondo quanto riportano i media locali, il candidato del Partito Encuentro Solidario (PES – Partido Encuentro Solidario) ha sottolineato di aver lanciato la campagna politica all’interno di una bara per inviare una critica alle attuali identità politiche: “guidano un popolo morto, una città, una comunità, un città, uno Stato morto per l’indifferenza: io faccio parte di quel milione e mezzo di abitanti che è morto a causa dell’indifferenza della politica.”

Il convoglio funebre era composto da sostenitori vestiti con tute di protezione biologica che portavano mazzi di fiori per attirare l’attenzione dei passanti sul bilancio delle vittime di Covid-19 in Messico. A seguire il video.

Los candidatos ahora hacen campaña hasta en carroza fúnebre y dentro de un féretro. Es Carlos Mayorga, suspirante de una diputación federal por el PES en Ciudad Juárez. pic.twitter.com/gaSgAIyOvj — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) April 6, 2021

Il bilancio delle vittime da Covid-19 supera le 200.000 unità, rendendo il Messico il terzo Paese in classifica per il numero di decessi da coronavirus, dietro a Stati Uniti e Brasile.

Fonte Mexico News Daily