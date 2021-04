Checco Zalone, la serata che non ti aspetti: l’attore distrutto

I dati Auditel parlano chiaro, continuano ad arrivare colpi bassi per una delle aziende più note…cosa sta succedendo? Gli ascolti di ieri

Sono mesi che per l’azienda Mediaset le cose non vanno più come dovrebbero. Se prima i dati di ascolto erano più alti della norma, attualmente invece la curva è in discesa e la Rai ha la meglio su quasi tutte le fasce orarie. Gli esperti non hanno ancora capito da cosa dipenda, visto che i programmi sono sempre gli stessi da anni e le novità non mancano mai. Sarà ora di cambiamenti? Intanto analizziamo nel dettaglio i dati di ascolto di ieri sera. C’è un abisso tra le due reti.

LEGGI ANCHE>>>Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile: la situazione di Vittorio si aggrava

Ascolti ieri sera: i dati che fanno la differenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Michelini 💞 (@giuliamichelinifans)

LEGGI ANCHE>>>Beautiful, anticipazioni puntata 9 aprile: Wyatt sceglie tra Flo e Sally

Il primo dato che salta all’occhio riguarda i programmi in prima serata. Su Rai 1 la fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha appassionato 5.294.000 spettatori pari al 22,6%. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha conquistato 2.996.000 spettatori pari al 12,4% di share. Colpo basso per Mediaset che sicuramente aveva diverse aspettative rispetto ai fatti. In passato Checco Zalone avrebbe fatto più audience e sarebbe stato la scelta della maggior parte degli italiani. Oggi questo non capita più e forse è il momento di cambiare. Passando all’Access Prime Time, I soliti ignoti hanno battuto ancora una volta Striscia la notizia. Il primo ha intrattenuto 5.335.000 spettatori con il 19,3%, il secondo 4.267.000 spettatori con uno share del 15,5%. La svolta però c’è stata con il pre serale. Avanti un altro ha oltrepassato di gran lunga L’Eredità conquistando 4.129.000 spettatori, 21,1% di share. Su Rai 1 invece il programma ha intrattenuto 3.191.000 spettatori, 15,5% di share.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Passo Dal Cielo (@unpassodalcielo_official)

Cosa succederà questa sera? Quali saranno i dati di ascolti per il 9 aprile? E voi avete già scelto cosa guardare?