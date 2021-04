Claudia Ruggeri aspetta di soddisfare la sua voglia e intanto si consola così… – FOTO

Claudia Ruggeri grazie ad uno scatto pubblicato sui social riesce a lasciare i suoi tantissimi fan a bocca aperta

Claudia Ruggeri, la miss di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, sta riuscendo a conquistare ogni giorno di più un pezzo di cuore degli italiani. Oltre alla sua partecipazione nel fortunato programma di Canale 5 la bella romana è molto attiva sui social e ad ogni foto pubblicata su Instagram si allarga la sua platea di ammiratori. Merito indubbiamente della sua esuberante bellezza fisica, perfetta icona del fascino mediterraneo, ma anche della sua simpatia. In particolare a lasciare a bocca aperta i suoi oltre un milione di follower è la semplicità e la classe con cui ama mostrarsi. Scorrendo le foto e i video condivisi infatti si può notare che, a differenza di molti altri personaggi che popolano il mondo dei social, difficilmente ci si ritrova di fronte ad immagini di nudo fini a sé stessi. Certamente la sua prosperosa fisicità viene inevitabilmente messa in primo piano ma mai con volgarità. Insomma Claudia Ruggeri anche sui social si mostra sempre come una vera miss.

La foto di Claudia Ruggeri sul suo profilo Instagram

Non c’è giorno in cui Claudia Ruggeri non delizi il suo milione e passa di follower di Instagram con uno scatto in cui abbaglia per quanta bellezza esprime. In uno degli ultimi la miss di “Avanti un altro” si mostra seduta su una confortevole poltroncina. In perfetto abbinamento con l’arredamento sembra che si trovi in un salone elegante d’altri tempi. Claudia si è lasciata ritrarre mentre si gode un buon caffè con una didascalia ad accompagnare lo scatto che non lascia dubbi: “Aspettando il giallo e quella pseudo normalità“. Il chiaro riferimento è alla situazione legata al Covid che stiamo vivendo in Italia con il tanto sospirato momento in cui potremmo tornare alla vita che conoscevamo prima.

In questa foto Claudia ha voluto mettere in primo piano, oltre all’affascinante sorriso ci sono le sue bellissime gambe tornite lasciate scoperta da una minigonna. Un capo questo tanto mini da scomparire sotto la lunga camicia che sembra volerla ricoprire quasi come se fosse un vestito.