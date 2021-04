Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi venerdì 9 aprile, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Aggiornato dal Ministero della Salute lo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando all’odierno bollettino, i casi di contagio sono saliti a 3.736.526 con un incremento di 18.938 unità rispetto a ieri. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che sono pari a 536.361 (-7.969), così il numero dei ricoveri in terapia intensiva (-60) che ammontano a 3.603. Il numero dei guariti è giunto a 3.086.586, ossia 26.175 unità in più di ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 718 decessi che hanno portato il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza a 113.579.

La regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha eliminato dal totale dei positivi 3 casi dei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Per la stessa ragione la Provincia Autonoma di Bolzano ha sottratto 11 casi. La Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati ricompresi tra quest’ultimi.

La Regione Sicilia segnala che il numero dei guariti deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane, mentre il numero dei decessi deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 8 marzo

Il Ministero della Salute ha pubblicato ieri il bollettino relativo all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando ai dati, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 3.717.602. Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi che erano pari a 544.330, così il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che ammonta a 3.663 in totale. I guariti complessivi erano 3.060.411. Si aggravava il bilancio delle vittime con 487 decessi registrati nelle ultime 24 ore che portavano il totale a 112.861.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, eliminava 8 casi dal totale dei positivi, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Per la stessa ragione, la Provincia Autonoma di Bolzano sottraeva 4 casi dichiarati nei giorni precedenti.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 7 marzo

Aggiornato mercoledì lo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 3.700.393. In calo i soggetti attualmente positivi che erano pari a 547.837, così come i ricoveri in terapia intensiva che ammontavano a 3.683 in totale. Il dato dei guariti era giunto a 3.040.182. Nelle ultime 24 ore erano stati registrati 627 decessi che portavano il bilancio totale delle vittime a 112.374.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava l’eliminazione di 1 caso dal totale dei positivi in quanto duplicato. L’Emilia Romagna ha sottratto 19 casi dei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Per lo stesso motivo, la Provincia Autonoma di Bolzano ha eliminato 2 casi.

Pandemia: possibile cambio di colore per alcune regioni

Nella giornata di oggi, come di consueto ogni venerdì, saranno resi noti i risultati del monitoraggio operato dal Ministero della Salute. All’esito di quest’ultimo potrebbero esserci dei passaggi di zona di alcune regioni. Da rosso ad arancione e viceversa.

Attualmente, i territori collocati nelle fasce di maggior rischio sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. Solo per talune di esse si prospetta un miglioramento, non di certo per la regione punta dello Stivale dove l’RT sembra rimanere troppo alto. Invariata, con ogni probabilità, la situazione di Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento. Dovrebbero rimanere in arancione.

Lino Banfi fa il vaccino e poi annuncia: “Se lo fate, vi regalano…”

Il noto attore comico Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, si è sottoposto al vaccino anti-Covid. A darne notizia lui stesso alla redazione dell’AdnKronos, cogliendo l’occasione per lanciare un messaggio di sensibilizzazione ai cittadini.

“Mi hanno somministrato il vaccino Moderna – ha dichiarato – Ma anche se mi fosse capitato AstraZeneca lo avrei fatto lo stesso tranquillamente”. Un modo per dire che a prescindere dalla marca, vaccinarsi è importanti. Lino Banfi ha, infatti, proseguito affermando: “Cari ragazzi, fatelo, con qualunque tipo di vaccino. Adesso arriva anche quello della Johnson & Johnson. Se lo fate, vi regalano pure uno shampoo omaggio…Fatelo in ogni caso. Al limite, se avete paura, potete fare una dose con AstraZeneca e la seconda con un altro vaccino. In quel caso, sicuramente non si muore e non si viene colpiti da trombosi”.

Ovviamente pura ironia, un tocco distintivo del suo personaggio che sin dai suoi esordi ha sempre caratterizzato le sue interpretazioni.