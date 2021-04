L’inimitabile icona del rap si è spenta oggi (9 aprile), dopo un lungo ricovero in ospedale per overdose di droga e successivo attacco di cuore il 2 aprile.

Dark Man X, in breve DMX, pseudonimo di Earl Simmon, è morto questo venerdì (9 aprile) all’età di 50 anni. Il noto rapper, attore e attivista statunitense si è spento oggi in ospedale, dove era ricoverato da una settimana a causa di un’overdose. L’artista newyorkese si trovava in stato vegetativo. Secondo quanto riportano i media locali DMX faceva abuso di sostanze stupefacenti: una forte dipendenza che l’ha spesso costretto a cancellare concerti per ricoverarsi in centri di disintossicazione.

Ad annunciare la triste notizia sono stati i suoi parenti sul notiziario americano online, Pitchfork. Il messaggio dei familiari, citato dal media dedicato alle star musicali, riporta l’immenso dolore per la grande perdita del loro amato: “[…] DMX, nato Earl Simmons, è morto all’età di 50 anni al White Plains Hospital; con la famiglia al suo fianco, dopo essere stato posto sotto assistenza respiratoria nei giorni scorsi.”

“La sua leggenda vivrà per sempre”

“Earl era un guerriero che ha combattuto fino alla fine. Amava la sua famiglia con tutto il cuore e facciamo tesoro dei tempi che abbiamo trascorso con lui. La musica di Earl ha ispirato innumerevoli fan in tutto il mondo. Il mondo e la sua eredità vivranno per sempre.”, così i familiari hanno salutato la grande icona della musica. Al dolore dei familiari si aggiunge quello di Def Jam Recordings, la casa discografica che ha inciso gli album più famosi dell’artista newyorkese.

La compagnia lo saluta sottolineando l’iconicità del suo operato: “DMX è stato un artista brillante e un’ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo […] Il suo messaggio di vittoria attraverso il combattimento, la sua ricerca della luce per emergere dall’oscurità, la sua ricerca della verità e della grazia ci ha reso ancora più umani. […] Era un gigante. […] La sua leggenda vivrà per sempre”.

La famiglia comunicherà presto la data del funerale. Lo scorso lunedì (5 aprile), diverse centinaia di fan si erano riuniti fuori dall’ospedale per pregare per la sua guarigione.

